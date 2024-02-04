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Врач рассказала об упражнении, помогающем снизить риск развития болезни Альцгеймера

4 февраля 2024 20:45
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Эндокринолог Павлова заявила, что в этом помогут дыхательные упражнения.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как дыхательная гимнастика поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера, передает РИА Новости.

По словам специалиста, медленное спокойное дыхание улучшает состояние мозга. С помощью дыхательных упражнений можно снизить уровень бета-амилоидных пептидов и замедлить формирование амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.

"Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции", — написала Павлова в своем Telegram-канале.

Этот способ профилактики был обнаружен учеными Калифорнийского университета во время исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature. В рамках эксперимента более 100 участников на протяжении четырех недель ежедневно выполняли упражнение "медленное дыхание". К концу срока уровень бета-амилоидных пептидов в крови испытуемых снизился.

"Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьется на вдохе и реже — на выдохе. Исследования показали, что обе системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С возрастом способность организма переключаться между ними теряется, но именно этот механизм снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо для мозга", — добавила Павлова.

Эксперт отметила, что для профилактики болезни Альцгеймера также полезно употребление кофе в умеренном количестве, физические упражнения (например, скандинавская ходьба) и регулярный прием витамина D.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина

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