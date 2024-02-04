Врач рассказала об упражнении, помогающем снизить риск развития болезни Альцгеймера

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Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как дыхательная гимнастика поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера, передает РИА Новости.

По словам специалиста, медленное спокойное дыхание улучшает состояние мозга. С помощью дыхательных упражнений можно снизить уровень бета-амилоидных пептидов и замедлить формирование амилоидных бляшек, с которыми связывают появление болезни Альцгеймера.

"Вдыхаете и выдыхаете по пять секунд. Повторяете упражнение на протяжении 20 минут дважды в день. Готово, вы немного снизили риск развития деменции", — написала Павлова в своем Telegram-канале.

Этот способ профилактики был обнаружен учеными Калифорнийского университета во время исследования, результаты которого опубликованы в журнале Nature. В рамках эксперимента более 100 участников на протяжении четырех недель ежедневно выполняли упражнение "медленное дыхание". К концу срока уровень бета-амилоидных пептидов в крови испытуемых снизился.

"Существуют симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Первую мы используем, когда бодрствуем, и тогда разница во времени между ударами сердца небольшая. Парасимпатическая же отвечает за отдых и переваривание пищи. Когда задействована эта система, сердце чаще бьется на вдохе и реже — на выдохе. Исследования показали, что обе системы влияют на выработку и выведение пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. С возрастом способность организма переключаться между ними теряется, но именно этот механизм снижает выработку бета-амилоида и ускоряет его вывод из организма, что хорошо для мозга", — добавила Павлова.

Эксперт отметила, что для профилактики болезни Альцгеймера также полезно употребление кофе в умеренном количестве, физические упражнения (например, скандинавская ходьба) и регулярный прием витамина D.

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