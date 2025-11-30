Врач рассказала о передающихся от домашних животных болезнях

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева рассказала «Известиям» 30 ноября, о каких угрозах здоровью важно знать владельцам питомцев.

Питомцы защищают и поднимают настроение. Но при этом близкое соседство с ними таит немало угроз для здоровья.

Недавние исследования показали, что совместный сон с домашними животными повышает тревожность и провоцирует бессонницу. Беспокойные кошки и собаки мешают своим хозяевам нормально спать. А недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. И это не единственный минус близкого соседства с домашними животными, который важно учитывать.

Общение с питомцами может спровоцировать аллергическую реакцию. Основные аллергены — это белки. Они содержатся в слюне, моче, секрете сальных желез и в мельчайших чешуйках кожи питомцев, которые отшелушиваются и оседают на поверхностях.

«Человек вдыхает аллергены, они попадают на слизистую оболочку носа, горла и легкие. Если иммунная система ошибочно принимает эти белки за угрозу, возникает аллергический ответ. Чтобы «разделаться» с чужеродным белком, организм выделяет мощные химические вещества — гистамин, простагландины и другие», — сказала эксперт.

Они и вызывают классические симптомы аллергии: отек, покраснение, зуд, чихание, насморк, кашель. Аллергическая реакция может быть настолько сильной, что у человека развивается отек Квинке, который приводит к удушью. Это крайне опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи.

Каждому важно знать, что аллергия может появиться внезапно — даже если человек много лет жил рядом с домашними животными.

При любых признаках аллергии стоит обратиться к врачу и ни в коем случае не игнорировать это состояние — аллергическая реакция сама по себе не пройдет.

Владельцам кошек важно знать, что проблемы со здоровьем может спровоцировать даже банальная царапина.

«Любую, даже самую маленькую царапину или укус нужно промыть проточной водой с мылом, обработать перекисью водорода или хлоргексидина. Если вокруг раны появилось покраснение, отек, боль или поднялась температура, немедленно обратиться к врачу», — пояснила врач.

В целом потенциальных рисков от общения с домашними животными будет меньше, если за питомцами правильно ухаживать. Любое домашнее животное может оказаться переносчиком инфекции. Даже от домашних кошек и собак можно заразиться гельминтами, токсоплазмозом, стригущим лишаем и бешенством. Грызуны — хомяки, крысы, морские свинки и мыши — переносчики хантавируса и лептоспироза — инфекций, которые поражают почки и легкие.

«Попугаи и канарейки могут заразить человек орнитозом, домашние рептилии — сальмонеллезом. Всё это опасные для человека заболевания. Чтобы снизить риск заражения, после каждого контакта с животными нужно мыть руки с мылом, а с самими питомцами регулярно проходить профилактические осмотры у ветеринара и делать все необходимые прививки», - подчеркнула специалист.