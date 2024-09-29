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Врач рассказал, как правильно выбрать подушку для сна

29 сентября 2024 16:11
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По его словам, жесткость и высота подушки также зависят от вашей позы сна.

При выборе подушки важно, чтобы во сне позвоночник оставался прямым, а шея не была напряжена. На боку всё пространство между плечом и головой должно быть заполнено подушкой, а на спине — мышцы шеи расслаблены. Подушка должна их поддерживать. Иначе вы рискуете получить смещение позвонков или пережатые нервы, что приводит к снижению качества сна и дискомфорту. Об этом «Известиям» рассказал травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Николай Бацаленко.

По его словам, жесткость и высота подушки также зависят от вашей позы сна. Для сна на боку выбирайте более высокие, до 20 см высотой, и жесткие, равные по длине вашему плечу. На спине лучше спать на подушке средней жесткости не выше 10 см, а на животе — на мягкой подушке не выше 10 см. Для тех, кто часто меняет положение во сне, существуют подушки с регулируемой высотой.

«Чистить подушки лучше два-три раза в год, детские — чаще. Срок службы зависит от материала: пена или латекс — три-четыре года, синтепон или пух — около двух лет. Если подушка деформировалась, вызывает дискомфорт или ей больше трех лет — ее нужно заменить», — подчеркнул травматолог-ортопед.

Он добавил, что бьюти-подушки могут помочь предотвратить морщины, а валики для шеи разгружают позвоночник, но подходят только для сна на спине.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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