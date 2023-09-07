врач-пульмонолог призвала пациентов с хроническими заболеваниями своевременно привиться от гриппа

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по пульмонологии г.о. Тольятти, заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Светлана Солдатова:



«Грипп относится к острым респираторным инфекциям, поражающим преимущественно верхние дыхательные пути, трахею и бронхи. Возбудители болезни — вирусы гриппа четырех серотипов — A, В, С и D, передающиеся в основном воздушно-капельным путем.



Опасность инфекции в том, что она может привести к осложнениям со стороны жизненно важных органов — бронхолегочной, сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, почек или печени.



Повышенному риску тяжёлого течения гриппа и развитию осложнений подвержены:

лица старше 65 лет

дети младше 2 лет

беременные

ВИЧ-инфицированные в стадии СПИДа

пациенты с хроническими заболеваниями органов дыхания

пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

больные сахарным диабетом

пациенты с выраженным ограничением подвижности

онкологические больные

пациенты с тяжёлыми заболеваниями почек.



Для этих групп населения очень опасны осложнения гриппа, которые могут развиться не только во время, но и после заболевания.



Наиболее часто встречаются осложнения со стороны дыхательной системы. Самое частое и опасное осложнение – пневмония. Она нередко сопровождается острой дыхательной недостаточностью на фоне быстро развивающегося респираторного дистресс-синдрома, с летальностью до 40%, даже при проведении своевременного квалифицированного лечения.



При этом поражение легких может вызвать как сам вирус гриппа, так и присоединившаяся бактериальная инфекция.



Кроме этого, при тяжелом течении гриппа могут развиться серьезные поражения сердечно-сосудистой и центральной нервной систем.



Наиболее эффективным способом предотвращения таких осложнений является вакцинация.



