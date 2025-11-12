Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
Она сможет не только презентовать свой проект на уровне страны, но и побороться за грант в 1 млн рублей.
Победительница программы «Мама-предприниматель» представит Самарскую область на федеральном этапе в Москве
Это коснется почти миллиона многоквартирных домов, которые есть сейчас в стране.
МКД обязали создать чаты жильцов в Max до конца 2025 года
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 

12 ноября 2025 21:00
165
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог Юлия Богданова:

«Пневмония — это острое инфекционное воспалительное заболевание лёгочной ткани, которое является серьёзной угрозой здоровью. Заболеть может любой, но есть группы людей, у которых пневмония протекает тяжелее и чаще даёт осложнения:

➡ маленькие дети до 5 лет - их иммунная система ещё формируется, а дыхательные пути более уязвимы
➡ пожилые люди старше 65 лет - с возрастом снижается эластичность лёгочной ткани и ослабевает иммунитет
➡ пациенты с хроническими заболеваниями
➡ люди с врождённым и приобретённым иммунодефицитом
➡ люди, которые злоупотребляют алкоголем  и никотином

Как распознать пневмонию? 

Симптомы нередко напоминают обычную простуду, но есть признаки, которые должны насторожить:

- температура выше 38,5, которая держится более 2–3 дней и не снижается обычными жаропонижающими
- нарастающая одышка - ощущение, что не хватает воздуха даже при небольшой нагрузке
- кашель, особенно с гнойной мокротой или примесью крови
- боль в грудной клетке при дыхании или кашле
- сильная слабость, потливость, потеря аппетита.

Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Поэтому, если есть малейшее подозрение на воспаление легких, нельзя ждать или заниматься самолечением, нужно как можно быстрее обратиться к врачу. 

Он направляет пациента на рентгенографию. В особых случаях назначается компьютерная томография. Кроме этого, необходимы лабораторные исследования, которые покажут активность воспаления и позволят оценить обострение имеющихся хронических заболеваний.

Для профилактики пневмонии рекомендуется сделать прививки от пневмококка и гриппа, отказаться от употребления никотина и алголя, следить за гигиеной, заниматься физической активностью и своевременно лечить простуду и вовремя обращаться за медицинской помощью". 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Здравоохранение
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
12 ноября 2025  21:00
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
165
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день.
12 ноября 2025  19:11
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
218
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
12 ноября 2025  18:36
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
195
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
12 ноября 2025  17:56
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
201
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
12 ноября 2025  17:25
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
284
26 тысяч детей Октябрьского района будут получать медпомощь в современных условиях.
12 ноября 2025  16:29
В Самаре завершается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе
254
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
12 ноября 2025  13:25
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
265
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
12 ноября 2025  12:02
В России зафиксировали рост заболеваемости внебольничной пневмонией
226
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
475
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025  20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
340
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15577
В центре внимания
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
179
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
411
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
430
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
385
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
249
