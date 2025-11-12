Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 

165

Главный внештатный специалист по пульмонологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач-пульмонолог Юлия Богданова:

«Пневмония — это острое инфекционное воспалительное заболевание лёгочной ткани, которое является серьёзной угрозой здоровью. Заболеть может любой, но есть группы людей, у которых пневмония протекает тяжелее и чаще даёт осложнения:

➡ маленькие дети до 5 лет - их иммунная система ещё формируется, а дыхательные пути более уязвимы

➡ пожилые люди старше 65 лет - с возрастом снижается эластичность лёгочной ткани и ослабевает иммунитет

➡ пациенты с хроническими заболеваниями

➡ люди с врождённым и приобретённым иммунодефицитом

➡ люди, которые злоупотребляют алкоголем и никотином

Как распознать пневмонию?

Симптомы нередко напоминают обычную простуду, но есть признаки, которые должны насторожить:

- температура выше 38,5, которая держится более 2–3 дней и не снижается обычными жаропонижающими

- нарастающая одышка - ощущение, что не хватает воздуха даже при небольшой нагрузке

- кашель, особенно с гнойной мокротой или примесью крови

- боль в грудной клетке при дыхании или кашле

- сильная слабость, потливость, потеря аппетита.

Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Поэтому, если есть малейшее подозрение на воспаление легких, нельзя ждать или заниматься самолечением, нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

Он направляет пациента на рентгенографию. В особых случаях назначается компьютерная томография. Кроме этого, необходимы лабораторные исследования, которые покажут активность воспаления и позволят оценить обострение имеющихся хронических заболеваний.

Для профилактики пневмонии рекомендуется сделать прививки от пневмококка и гриппа, отказаться от употребления никотина и алголя, следить за гигиеной, заниматься физической активностью и своевременно лечить простуду и вовремя обращаться за медицинской помощью".

Фото: freepik.com