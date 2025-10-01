Я нашел ошибку
Объятия запускают не просто эмоциональную реакцию, а целый каскад биохимических процессов.
Врач-психосоматолог рассказала о влиянии объятий на жизнь человека
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
Врач-психосоматолог рассказала о влиянии объятий на жизнь человека

1 октября 2025 22:11
178
Объятия запускают не просто эмоциональную реакцию, а целый каскад биохимических процессов.

Врач-психосоматолог Екатерина Тур рассказала о влиянии объятий на жизнь человека, пишут "Известия"..

В беседе с «Радио 1» она отметила, что объятия запускают не просто эмоциональную реакцию, а целый каскад биохимических процессов.

Во время этого мозг перестраивается: стрессовая реакция смягчается, уровень кортизола снижается, а активность переключается на зоны, отвечающие за принятие решений и позитивные эмоции. Благодаря этому человек чувствует спокойствие и умиротворение.

Она добавила, что привычка, например, супругов обниматься перед уходом на работу помогает телу по-другому реагировать на стресс, дает ресурс легче пережить тяжелый день и сохранить силы к вечеру.

 

Фото:  pxhere.com

