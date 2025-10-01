Врач-психосоматолог рассказала о влиянии объятий на жизнь человека

178

Врач-психосоматолог Екатерина Тур рассказала о влиянии объятий на жизнь человека, пишут "Известия"..

В беседе с «Радио 1» она отметила, что объятия запускают не просто эмоциональную реакцию, а целый каскад биохимических процессов.

Во время этого мозг перестраивается: стрессовая реакция смягчается, уровень кортизола снижается, а активность переключается на зоны, отвечающие за принятие решений и позитивные эмоции. Благодаря этому человек чувствует спокойствие и умиротворение.

Она добавила, что привычка, например, супругов обниматься перед уходом на работу помогает телу по-другому реагировать на стресс, дает ресурс легче пережить тяжелый день и сохранить силы к вечеру.

Фото: pxhere.com