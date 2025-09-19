Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет

120

Дневной сон может быть необходим взрослому человеку для улучшения работоспособности и общего самочувствия, пишут "Известия". Об этом «Газете.Ru» рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Елена Колесниченко.

Дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет.

«Дневной сон <…> может улучшить внимание и снизить сонливость после ночного недосыпа, но не заменит полноценный ночной сон. <…> Человеческий организм нуждается в регулярном полноценном ночном сне достаточной продолжительности», — заявила Колесниченко.

По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут. После 15:00 врач не рекомендует дремать, так как высока вероятность возникновения проблемы с вечерним засыпанием.

«Явление, при котором после дневного сна человек чувствует себя разбитым и дезориентированным, называется «инерция сна». Это говорит о том, что человек, проспав дольше 20–30 минут, уже успел войти в глубокий сон», — объяснила эксперт.

Фото: pxhere.com