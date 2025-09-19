Я нашел ошибку
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
Особая страница в жизни ансамбля – творческое сотрудничество с Дмитрием Шостаковичем, длившееся более 30 лет.
В Самарской филармонии выступит Государственный квартет им.А.Бородина
Самарцев приглашают в амфитеатр «Филин» на трансляцию Международного конкурса Интервидение
В спартакиаде примут участие 14 команд «серебряного» возраста (50+).
В Самаре пройдет областная Спартакиада по настольным спортивным играм для представителей старшего поколения
В Госдуме выступили за изменение порядка включения отопления в домах.
Депутат ГД Кошелев призвал перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Сообщили в ГУ МЧС СО.
Пожар в Тольятти на складе лакокрасочных материалов ликвидирован
На съезде учителя информатики обсудили актуальные вопросы будущего IT-образования, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), эффективные педагогические методики и сложные задания ЕГЭ.
В регионе прошёл I Съезд учителей информатики
Возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.
Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет

19 сентября 2025 23:43
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.

Дневной сон может быть необходим взрослому человеку для улучшения работоспособности и общего самочувствия, пишут "Известия". Об этом «Газете.Ru» рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Елена Колесниченко.

Дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет.

«Дневной сон <…> может улучшить внимание и снизить сонливость после ночного недосыпа, но не заменит полноценный ночной сон. <…> Человеческий организм нуждается в регулярном полноценном ночном сне достаточной продолжительности», — заявила Колесниченко.

По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут. После 15:00 врач не рекомендует дремать, так как высока вероятность возникновения проблемы с вечерним засыпанием.

«Явление, при котором после дневного сна человек чувствует себя разбитым и дезориентированным, называется «инерция сна». Это говорит о том, что человек, проспав дольше 20–30 минут, уже успел войти в глубокий сон», — объяснила эксперт.

 

Фото:   pxhere.com

Медицина

Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
240
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
393
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
771
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
489
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
2102
