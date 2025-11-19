Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна

73

Врачи предупреждают о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна. Как пояснила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Известиями», хотя тяжелые одеяла весом 5–9 кг действительно могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем и требует осторожности.

«Принцип действия утяжеленных одеял основан на глубоком давлении, которое способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за спокойствие и сон. Это может быть особенно полезно для людей с легкими формами тревожности, стрессом или нарушениями засыпания», — отметила она.

Однако такие одеяла категорически не рекомендуются детям до трех лет, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения и беременным женщинам.

Осторожность следует проявлять пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью, которые могут не справиться с самостоятельным снятием тяжелого одеяла.

«Существует риск перегрева из-за низкой воздухопроницаемости плотных тканей и возможность развития психологической зависимости, когда без одеяла тревожность только усиливается. Перед использованием утяжеленного одеяла необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а в случае появления одышки, головной боли или повышенной утомляемости следует немедленно отказаться от его использования», — предупредила врач.

Фото: freepik.com