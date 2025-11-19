Я нашел ошибку
Главные новости:
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
Водитель одного из автомобилей с телесными повреждениями госпитализирован.
ДТП в Сызрани: массовая авария с участием четырех автомобилей
В рамках фестиваля состоятся 2 больших и разных гала-концерта.
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре в КРЦ «Звезда»
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна

19 ноября 2025 21:47
73
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.

Врачи предупреждают о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна. Как пояснила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая в беседе с «Известиями», хотя тяжелые одеяла весом 5–9 кг действительно могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем и требует осторожности.

«Принцип действия утяжеленных одеял основан на глубоком давлении, которое способствует выработке серотонина и мелатонина — гормонов, отвечающих за спокойствие и сон. Это может быть особенно полезно для людей с легкими формами тревожности, стрессом или нарушениями засыпания», — отметила она.

Однако такие одеяла категорически не рекомендуются детям до трех лет, людям с хроническими заболеваниями легких, сердечной недостаточностью, нарушениями кровообращения и беременным женщинам.

Осторожность следует проявлять пожилым людям с остеопорозом или мышечной слабостью, которые могут не справиться с самостоятельным снятием тяжелого одеяла.

«Существует риск перегрева из-за низкой воздухопроницаемости плотных тканей и возможность развития психологической зависимости, когда без одеяла тревожность только усиливается. Перед использованием утяжеленного одеяла необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний, а в случае появления одышки, головной боли или повышенной утомляемости следует немедленно отказаться от его использования», — предупредила врач.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025, 17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
А также главные достижения вуза за текущий год. Здравоохранение
192
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025, 16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно! Здравоохранение
184
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025, 16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки. Здравоохранение
186
Здравоохранение
Хотя они и могут помочь снизить тревожность за счет эффекта глубокого давления, напоминающего объятия, их применение подходит не всем.
19 ноября 2025  21:47
Врач предупредила о рисках использования утяжеленных одеял, популярных в качестве средства для улучшения сна
73
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025  17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
193
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025  16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
190
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025  16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
191
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.
19 ноября 2025  15:53
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа
201
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
19 ноября 2025  12:56
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
249
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
19 ноября 2025  12:27
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
242
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
19 ноября 2025  12:16
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
206
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
18 ноября 2025  20:53
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
897
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
18 ноября 2025  20:23
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
884
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15627
Весь список
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
207
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
831
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1481
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
811
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
813
Весь список