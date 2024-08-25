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Врач предупредила: алкоголь в пожилом возрасте может быть особенно опасен

25 августа 2024 17:35
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Те дозы спиртного, которые в молодости могли бы пройти незамеченными, могут вызвать серьезные проблемы, в том числе привести к риску возникновения деменции.

С возрастом организм становится более уязвимым ко всем химическим веществам. Те дозы спиртного, которые в молодости могли бы пройти незамеченными, могут вызвать серьезные проблемы, в том числе привести к риску возникновения деменции. Об этом 25 августа сообщила в беседе с «Известиями» главный врач санатория «Дон» Анна Солдатенкова.

Она предупредила, что употребление алкоголя для пожилых людей может привести к ухудшению когнитивных функций, что провоцирует нарушение памяти, снижение концентрации и увеличение риска деменции.

По словам Солдатенковой, с возрастом организм теряет способность быстро и эффективно перерабатывать и абсорбировать спиртное, оно дольше задерживает в крови, усиливая его токсичное воздействие на органы.

Алкогольная полиневропатия, часто встречающаяся у людей, злоупотребляющих спиртным, может проявляться в виде болей и нарушений чувствительности в конечностях, а также мышечной слабости, что может сильно ухудшить качество жизни пенсионеров, объяснила она.

«Когда речь идет о безопасных дозах алкоголя для пожилых людей, это вопрос очень индивидуальный. Врачи обычно рекомендуют или полностью отказаться от алкоголя, или ограничить потребление до одного стандартного напитка в день. Однако даже такие небольшие дозы могут быть опасны, если у человека есть хронические заболевания или если он принимает определенные лекарства», — добавила Солдатенкова.

 

Фото:   freepik.com

 

Теги: Медицина

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