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Врач предупредил об опасности употребления соды

12 октября 2024 18:05
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Употребление соды грозит проблемами со здоровьем сердца и сосудов.

Соду нередко используют как средство от изжоги, а некоторые источники даже рекомендуют применять ее регулярно, чтобы оздоровить организм в целом. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал 12 октября «Известиям», почему это опасно и чем может грозить.

«Сода — это щелочь. Вступая в реакцию с соляной кислотой желудка, она нейтрализует ее и тем самым снижает кислотность. Это временно облегчает симптомы изжоги, которые возникают из-за повышения кислотности в пищеводе и желудке. Однако эффект от такого «лечения» длится очень недолго, а регулярное использование соды для борьбы с изжогой может привести к обратному действию: при постоянной нейтрализации кислоты желудок начинает вырабатывать ее в еще больших объемах для восстановления баланса, что может усилить симптомы гастрита и рефлюкса», — объяснил врач.

Он предупредил, что регулярное употребление соды может негативно повлиять на здоровье.

«В том числе привести к нарушению кислотно-щелочного баланса всего организма, вызывая метаболический алкалоз. Такое состояние характеризуется повышением уровня щелочи в крови и может привести к целому ряду симптомов, от тошноты и головокружения до судорог и нарушения сердечного ритма», — уточнил Иванов.

Так как в соде есть натрий, ее избыток может способствовать повышению артериального давления. Это особенно опасно для людей, склонных к гипертонии. Употребление соды может также привести к задержке жидкости в организме, вызывая отеки, особенно в области ног, отметил специалист.

Иванов обратил внимание на то, что использовать соду для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни строго не рекомендуется. Если проблема возникает регулярно, следует обратиться к врачу-гастроэнтерологу и пройти обследование. Специалист проверит, не стоят ли за симптомами изжоги более серьезные нарушения, и назначит эффективное и безопасное лечение.

«Что же касается очищения от «токсинов», когда все системы органов функционируют нормально, то организму не требуется дополнительная помощь, поскольку почки и печень справляются с этой задачей самостоятельно. Гораздо больше пользы принесут регулярные прогулки и физические упражнения, здоровый рацион и достаточный сон», — дополнил врач.

 

Фото:   freepik.com

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