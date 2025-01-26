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Железосодержащие препараты стоит принимать только по назначению специалиста и под контролем анализов.
Врач перечислил симптомы дефицита железа в организме
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Врач перечислил симптомы дефицита железа в организме

26 января 2025 23:27
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Железосодержащие препараты стоит принимать только по назначению специалиста и под контролем анализов.

О том, кто наиболее подвержен дефициту железа, почему он появляется, как его заподозрить и предотвратить, рассказал в беседе с «Известиями» врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

Железо выполняет множество ключевых функций. Оно входит в состав гемоглобина, который отвечает за транспорт кислорода из легких к тканям и органам, пояснил собеседник издания. Также железо участвует в работе иммунной системы, процессах клеточного дыхания и обмена веществ. Его дефицит приводит к нехватке кислорода в тканях и нарушению обменных процессов, повышенной утомляемости, снижению работоспособности. Нередко он вызывает железодефицитную анемию — состояние, при котором кровь не может переносить кислород в достаточном количестве, добавил он.

«На начальных этапах человек может не замечать никаких изменений. По мере усугубления дефицита появляется повышенная утомляемость, слабость. Кожа и слизистые оболочки становятся бледными, чаще обычного болит голова, может время от времени появляться головокружение. Во время физической активности человек может отмечать одышку и учащенный пульс — так организм пытается скомпенсировать недостаток кислорода. Заметны и изменения в зеркале: ухудшается кожа, становятся более ломкими и тусклыми волосы, ногти», — поясняет врач.

При хроническом дефиците железа, поделился Банный, нарушается работа многих систем и органов: повышается риск сердечной недостаточности и тахикардии, ухудшается концентрация внимания, память и способность к обучению, организм становится уязвимым к инфекциям, у женщин нарушается менструальный цикл, возникают сложности с зачатием. Кроме того, у беременных женщин дефицит железа может спровоцировать преждевременные роды или низкий вес новорожденного.

При этом, подчеркнул эксперт, лечение дефицита железа всегда начинается с диагностики. Специалист назначит анализы крови на уровень гемоглобина, ферритина и сывороточного железа. Если дефицит есть, врач даст рекомендации по диете и при необходимости назначит препараты для восстановления нормального уровня железа.

«Чтобы восстановить нормальный уровень нутриента, следует регулярно добавлять в рацион красное мясо, печень, яйца, рыбу, шпинат, брокколи и гречку. Железо из животной пищи усваивается лучше, чем из растительной. Минерал лучше усваивается, если в рационе есть достаточно витамина C. Для этого следует включать в меню цитрусовые, киви, сладкий перец», — напоминает эксперт.

Кроме того, рекомендуется снизить употребление чая, кофе, молочных продуктов и пищи с высоким содержанием фитатов, поскольку они мешают усвоению железа. Железосодержащие препараты стоит принимать только по назначению специалиста и под контролем анализов, заключил Банный.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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