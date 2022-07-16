Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения СО по Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Юрьевна Гаршина:
"Уважаемые родители!
Летом, в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах. Этому способствует жаркая погода, наличие у детей большого количества свободного времени и, главное, - отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.
С целью обеспечения безопасности детей на водоемах необходимо:
1. Формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2. Проводить с детьми индивидуальные беседы, разъясняя правила безопасного поведения на воде.
3. Постоянно знать, где, с кем и чем занят ваш ребенок, непосредственно или по телефону контролировать место его пребывания.
4. Находясь с ребенком на водоеме, постоянно контролируйте его действия, будьте готовы к оказанию необходимой помощи.
5. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую медицинскую помощь, владеть навыками сердечно – легочной реанимации.
6. Чаще напоминать ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!
Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
1. Прыгать с обрывов и вышек.
2. Заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.
3. Устраивать на воде опасные игры.
4. Далеко отплывать на надувных матрацах и кругах, если вы не умеете плавать.
5. Купаться в неустановленных местах.
6. Подавать ложные сигналы тревоги.
7. Кататься на самодельных плотах.
8. Подплывать к близко идущим судам, лодкам, катерам.
9. Оставлять без присмотра детей, стоящих возле воды.
10. Купаться в воде при температуре ниже +18 градусов.
11. Находиться в воде в штормовую погоду.
12. Купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях".
Фото: минздрав СО