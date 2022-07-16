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Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах

16 июля 2022 16:32
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Чаще напоминайте ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения СО по Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Юрьевна Гаршина:

"Уважаемые родители!
Летом, в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах. Этому способствует жаркая погода, наличие у детей большого количества свободного времени и, главное, - отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.

С целью обеспечения безопасности детей на водоемах необходимо:
1. Формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности.
2. Проводить с детьми индивидуальные беседы, разъясняя правила безопасного поведения на воде.
3. Постоянно знать, где, с кем и чем занят ваш ребенок, непосредственно или по телефону контролировать место его пребывания.
4. Находясь с ребенком на водоеме, постоянно контролируйте его действия, будьте готовы к оказанию необходимой помощи.
5. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую медицинскую помощь, владеть навыками сердечно – легочной реанимации.
6. Чаще напоминать ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!

Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:
1. Прыгать с обрывов и вышек.
2. Заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.
3. Устраивать на воде опасные игры.
4. Далеко отплывать на надувных матрацах и кругах, если вы не умеете плавать.
5. Купаться в неустановленных местах.
6. Подавать ложные сигналы тревоги.
7. Кататься на самодельных плотах.
8. Подплывать к близко идущим судам, лодкам, катерам.
9. Оставлять без присмотра детей, стоящих возле воды.
10. Купаться в воде при температуре ниже +18 градусов.
11. Находиться в воде в штормовую погоду.
12. Купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях".

 

Фото:   минздрав СО

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