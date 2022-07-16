Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах

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Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения СО по Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Юрьевна Гаршина:



"Уважаемые родители!

Летом, в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах. Этому способствует жаркая погода, наличие у детей большого количества свободного времени и, главное, - отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.



С целью обеспечения безопасности детей на водоемах необходимо:

1. Формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности.

2. Проводить с детьми индивидуальные беседы, разъясняя правила безопасного поведения на воде.

3. Постоянно знать, где, с кем и чем занят ваш ребенок, непосредственно или по телефону контролировать место его пребывания.

4. Находясь с ребенком на водоеме, постоянно контролируйте его действия, будьте готовы к оказанию необходимой помощи.

5. Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую медицинскую помощь, владеть навыками сердечно – легочной реанимации.

6. Чаще напоминать ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!



Во избежание несчастных случаев НЕЛЬЗЯ:

1. Прыгать с обрывов и вышек.

2. Заплывать за буйки или пытаться переплыть водоемы.

3. Устраивать на воде опасные игры.

4. Далеко отплывать на надувных матрацах и кругах, если вы не умеете плавать.

5. Купаться в неустановленных местах.

6. Подавать ложные сигналы тревоги.

7. Кататься на самодельных плотах.

8. Подплывать к близко идущим судам, лодкам, катерам.

9. Оставлять без присмотра детей, стоящих возле воды.

10. Купаться в воде при температуре ниже +18 градусов.

11. Находиться в воде в штормовую погоду.

12. Купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных заболеваниях".

Фото: минздрав СО