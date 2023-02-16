Врач-педиатр: «Чем больше свежих овощей и фруктов в рационе ребенка, тем лучше работают органы пищеварения»

185

Овощи и фрукты не только содержат витамины и минералы, укрепляющие иммунитет и способствующие гармоничному развитию ребенка, но и являются основным источником клетчатки, или пищевых волокон.



«Пищевые волокна — своего рода "корм" для полезных микроорганизмов кишечника: они поддерживают необходимый состав полезной микрофлоры, без которой пищеварительная система детского о организма не может нормально функционировать. Чем больше свежих овощей и фруктов в рационе ребенка, тем лучше работают органы пищеварения — печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, кишечник», — сообщил заведующий детской поликлиникой №5 Сызрани, врач-педиатр Владимир Клецов.



В холодное время года особенно важно уделять внимание укреплению иммунитету ребенка. Для этого в рацион обязательно нужно включать овощи и фрукты, ведь растительная пища богата различными витаминами:



- витамин А необходим для осуществления обменных процессов и формирования новых клеток (яблоки, тыква, морковь, болгарский перец, абрикос, дыня);



- витамины группы В нормализуют деятельность нервной системы (гранат, тыква, морковь, томаты,);



- витамин С является мощным иммуномодулятором (капуста, цитрусовые, клубника, черная смородина, яблоки, вишня, болгарский перец,);



- витамин Е обеспечивает здоровье кожи, усиливает защиту организма от болезней и инфекций (листья салата, петрушка, курага).



«Опираясь на свою многолетнюю практику, могу с уверенностью сказать: дети, чьи родители уделяют внимание составлению ежедневного сбалансированного рациона, в котором присутствуют овощи и фрукты, реже обращаются за медицинской помощью. Ребенок, привыкший правильно питаться с раннего возраста, чаще отдает предпочтение яблоку, а не конфете», — отметил Владимир Александрович.

Фото: ru.freepik.com