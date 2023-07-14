Врач-педиатр больницы Середавина Наталья Короткова: "Дети в любом возрасте нуждаются в контроле со стороны взрослых"

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Заместитель главного врача по педиатрии, врач-педиатр Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова:



"В летнее время увеличивается число детей, пострадавших в тех или иных жизненных ситуациях. В детский травматологический пункт нашей больницы ежедневно обращаются от 80 до 100 человек. Прежде всего, это дети с «лёгкими» травмами: вывихами, растяжениями и поверхностными ранами.



Однако наиболее тяжелые сочетанные травмы у детей - множественные переломы, повреждения внутренних органов, травмы головного мозга - мы также фиксируем в летние месяцы. Только за июнь в отделение реанимации было госпитализировано 6 детей, в отделение нейрохирургии - 18, детской хирургии - 4, в отделение травматологии - 167.



Большинство травм можно было бы избежать, если бы взрослые внимательнее следили за детьми и обучали их безопасному поведению.



Ежедневно в приемном отделении оказываем помощь 3-4 детям, получившим повреждения в результате падения с высоты.



В месяц 2-3 ребенка поступают к нам с травмами из-за выпадений из окон.



Возрастает и число маленьких пациентов, пострадавших в ДТП.



Дети в любом возрасте нуждаются в контроле со стороны взрослых. Родители, только на своем примере Вы сможете научить ребенка предупреждать и избегать травмоопасных ситуаций.



Помните, что любознательность, желание познать мир и бесстрашие детей при отсутствии контроля со стороны взрослых может привести к самым печальным последствиям".

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