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 Врач-педиатр больницы Середавина назвала правила укрепления иммунитета летом

3 июня 2025 15:44
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На какие профилактические мероприятия для укрепления иммунитета стоит обратить внимание.

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по педиатрии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова:

"Регулярные прогулки, активные игры, поездки на велосипеде, утренняя зарядка стимулируют кровообращение и работу дыхательной системы, а значит, укрепляют естественную защиту организма.

На какие профилактические мероприятия для укрепления иммунитета стоит обратить внимание?

Прогулки на свежем воздухе.
Желательно, чтобы ребёнок проводил на улице не менее 2 часов в день, избегая при этом перегрева в часы сильной жары.

Питание.
Продукты, богатые витаминами С, А, Е, группы В, цинком и селеном, способствуют поддержанию иммунных механизмов. Избегайте избытка сладкого, жирного и фастфуда — это перегружает ЖКТ и снижает устойчивость организма.

Питьевой режим.
В жару дети легко теряют влагу, особенно если активно двигаются. Недостаток жидкости может приводить к быстрой утомляемости и снижению защитных функций. Обычная питьевая вода — лучший выбор. Сладкие напитки, включая соки в коробках, не утоляют жажду и перегружают поджелудочную железу.

Режим дня.
Летом часто нарушается режим: поздние прогулки, поездки, смена часовых поясов. Но родителям стоит помнить, что дети дошкольного и младшего школьного возраста должны спать не менее 10 часов в сутки.

Профилактика сезонных рисков:

 - обязательно защищайте ребёнка от солнечных ожогов и перегрева (одежда из натуральных тканей, головной убор, пребывание в тени)
 - не забывайте о защите от укусов насекомых.
 - а главное — соблюдайте гигиену: чаще мойте руки, особенно перед едой и после улицы".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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