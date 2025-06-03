 Врач-педиатр больницы Середавина назвала правила укрепления иммунитета летом

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Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по педиатрии Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Короткова:



"Регулярные прогулки, активные игры, поездки на велосипеде, утренняя зарядка стимулируют кровообращение и работу дыхательной системы, а значит, укрепляют естественную защиту организма.



На какие профилактические мероприятия для укрепления иммунитета стоит обратить внимание?



Прогулки на свежем воздухе.

Желательно, чтобы ребёнок проводил на улице не менее 2 часов в день, избегая при этом перегрева в часы сильной жары.



Питание.

Продукты, богатые витаминами С, А, Е, группы В, цинком и селеном, способствуют поддержанию иммунных механизмов. Избегайте избытка сладкого, жирного и фастфуда — это перегружает ЖКТ и снижает устойчивость организма.



Питьевой режим.

В жару дети легко теряют влагу, особенно если активно двигаются. Недостаток жидкости может приводить к быстрой утомляемости и снижению защитных функций. Обычная питьевая вода — лучший выбор. Сладкие напитки, включая соки в коробках, не утоляют жажду и перегружают поджелудочную железу.



Режим дня.

Летом часто нарушается режим: поздние прогулки, поездки, смена часовых поясов. Но родителям стоит помнить, что дети дошкольного и младшего школьного возраста должны спать не менее 10 часов в сутки.



Профилактика сезонных рисков:



- обязательно защищайте ребёнка от солнечных ожогов и перегрева (одежда из натуральных тканей, головной убор, пребывание в тени)

- не забывайте о защите от укусов насекомых.

- а главное — соблюдайте гигиену: чаще мойте руки, особенно перед едой и после улицы".

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