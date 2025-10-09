Я нашел ошибку
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 29 многоквартирных жилых домов (3000 человек, из них 548 детей).
Введен режим "ЧС" в селе Подстепки в связи с нарушением водоснабжения
8 октября состоялось торжественное открытие новых объектов.
В Октябрьске появились два новых спортивных сооружения
Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют.
Более 3,3 тысяч бездомных собак отловлено с улиц Самары с начала года
Прорабатывается ряд пилотных инициатив, участвуя в которых, молодые люди, например, смогут получить опыт на предприятиях энергокомпании.
«Т Плюс» и «Российские студенческие отряды» откроют новые карьерные возможности для молодёжи
Как певец он стал известен в 1990-х годах, после исполнения песни "Молодая".
Умер певец Ефрем Амирамов
На место вызова привлекались 13 специалистов и 3 единицы техники.
В Сызрани горел заброшенный дом 
Она посоветовала включить в рацион для повышения когнитивной выносливости даже при высоких нагрузках богатые холином продукты.
Нутрициолог рассказала, как поддержать мозг в тонусе
Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов

9 октября 2025 20:53
80
Какие привычки помогут сохранить остроту зрения.

Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Ольга Павлова рассказала о профилактике заболеваний органов зрения:

«Ранняя профилактика глазных заболеваний, забота о зрении – это инвестиции в наше будущее. В современном мире, с его обилием гаджетов и повышенной зрительной нагрузкой, проблемы со зрением становятся все более распространенными, особенно среди детей и молодежи.

Сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов. Для этого необходимо:

Регулярно посещать врача-офтальмолога для профилактических осмотров. Это особенно важно для детей и людей старше 40 лет.
Соблюдать правила гигиены зрения. Делайте перерывы при работе за компьютером, обеспечьте хорошее освещение, используйте специальные очки для защиты от синего света.
Вести здоровый образ жизни. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, откажитесь от вредных привычек.
Беречь свои глаза от травм.
Используйте защитные очки при занятиях спортом и других опасных видах деятельности.

При любых недомоганиях необходимо обратиться к специалисту".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Новости по теме
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.
08 октября 2025, 16:13
70 ветеранам СВО региона бесплатно провели зубопротезирование
Обеспечение льготными зубными протезами защитников Отечества проводится за счёт средств областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Здравоохранение
417
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев.
08 октября 2025, 15:47
Самарский врач-психиатр-нарколог рассказал, как образ жизни влияет на психическое здоровье
Своевременная диагностика психических расстройств и терапия помогают восстановить качество жизни в 70-80% случаев. Здравоохранение
377
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния?
06 октября 2025, 18:26
Медицинский психолог рассказала, какие шаги помогут укрепить психологическое здоровье
Какие признаки могут указывать на неблагополучие психического состояния? Здравоохранение
547
