Врач-офтальмолог: сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов

Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, врач-офтальмолог высшей категории, к.м.н. Ольга Павлова рассказала о профилактике заболеваний органов зрения:

«Ранняя профилактика глазных заболеваний, забота о зрении – это инвестиции в наше будущее. В современном мире, с его обилием гаджетов и повышенной зрительной нагрузкой, проблемы со зрением становятся все более распространенными, особенно среди детей и молодежи.

Сохранить хорошее зрение – это общая задача врачей и пациентов. Для этого необходимо:

Регулярно посещать врача-офтальмолога для профилактических осмотров. Это особенно важно для детей и людей старше 40 лет.

Соблюдать правила гигиены зрения. Делайте перерывы при работе за компьютером, обеспечьте хорошее освещение, используйте специальные очки для защиты от синего света.

Вести здоровый образ жизни. Правильно питайтесь, занимайтесь спортом, откажитесь от вредных привычек.

Беречь свои глаза от травм.

Используйте защитные очки при занятиях спортом и других опасных видах деятельности.

При любых недомоганиях необходимо обратиться к специалисту".

