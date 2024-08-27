Врач-офтальмолог больницы Середавина рассказала, как сохранить здоровье глаз ребенка в период учебной нагрузки

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Новый учебный год подразумевает длительное время, проведённое за партой, за выполнением домашних заданий и чтением книг. Все эти нагрузки могут оказывать серьёзное влияние на здоровье глаз. Как минимизировать это влияние рассказывает врач-офтальмолог Самарской областной клинической больницы им. В Д.Середавина Ирина Мартынова:



"Сохранение зрения ребёнка - один из важных факторов для успешной учёбы.



Чтобы избежать проблем со зрением, родителям важно обратить внимание на несколько простых правил:



Регулярно водите ребёнка на профилактические осмотры к офтальмологу, особенно если в семье есть близорукость, дальнозоркость или другие глазные заболевания. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогут предотвратить серьёзные нарушения.



Следите за правильной организацией рабочего места ребёнка. Освещение должно быть достаточным, но не слишком ярким, расстояние до книги или экрана компьютера - оптимальным. Необходимо следить за осанкой и расстоянием до тетради, книги.



Приучайте детей к правильным зрительным привычкам - делать перерывы, выполнять гимнастику для глаз, чередовать занятия, требующие зрительной нагрузки, с подвижными играми на свежем воздухе.



Организуйте ребёнку сбалансированное питание, которое включает продукты, богатые витаминами A, C, E и микроэлементами, необходимыми для здоровья глаз. Нужно добавить также жирные кислоты и листовую зелень.



Забота о зрении ребёнка - это инвестиция в его будущее. Здоровые глаза помогут ему успешно учиться, развивать свои способности и реализовывать творческий потенциал".

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