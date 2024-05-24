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Врач-офтальмолог больницы им. Т.И.Ерошевского назвала основные патологии глаз при эндокринных заболеваниях

24 мая 2024 19:58
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Некоторые эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, могут вызвать серьезную патологию глаз вплоть до слепоты.

Некоторые эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, могут вызвать серьезную патологию глаз вплоть до слепоты.

Заведующая офтальмоэндокринологического консультативно-диагностического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмоэндокринолог, к.м.н. Альфия Исхакова:

«Наиболее распространенные глазные проявления эндокринных заболеваний – это диабетическая ретинопатия и эндокринная офтальмопатия. Важно вовремя определить офтальмологические проявления сахарного диабета, патологии щитовидной железы и других эндокринопатий для ранней диагностики заболеваний и их лечения, предупреждая развитие осложнений.

При сахарном диабете наблюдаются различные поражения вокруг глаз — воспалительные процессы век и конъюнктивы, ксантелазмы век. Среди внутриглазных структур наибольшим изменениям подвержена сетчатка глаза.

Основные факторы риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии:

продолжительное заболевание сахарным диабетом
высокий уровень гликемии
высокий индекс массы тела
наличие нефропатии, артериальной гипертензии и других сосудистых изменений, которые приводят к повреждению сосудов сетчатки глаза и отеку центрального отдела сетчатки.

Также одним из частых офтальмологических осложнений сахарного диабета является катаракта. Катаракта при сахарном диабете встречается в 2 раза чаще и выявляется в более молодом возрасте, чем у лиц без данного заболевания.

Эффективное лечение глазных заболеваний при эндокринологических заболеваниях требует междисциплинарного подхода с участием врачей эндокринологов, офтальмологов и других специалистов.

Регулярные офтальмологические осмотры пациентов с сахарным диабетом помогут снизить риск осложнений при глазных проявлениях эндокринных заболеваний».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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