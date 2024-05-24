Врач-офтальмолог больницы им. Т.И.Ерошевского назвала основные патологии глаз при эндокринных заболеваниях

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Некоторые эндокринные заболевания, такие как сахарный диабет и дисфункция щитовидной железы, могут вызвать серьезную патологию глаз вплоть до слепоты.



Заведующая офтальмоэндокринологического консультативно-диагностического отделения больницы им. Т.И.Ерошевского, врач-офтальмоэндокринолог, к.м.н. Альфия Исхакова:



«Наиболее распространенные глазные проявления эндокринных заболеваний – это диабетическая ретинопатия и эндокринная офтальмопатия. Важно вовремя определить офтальмологические проявления сахарного диабета, патологии щитовидной железы и других эндокринопатий для ранней диагностики заболеваний и их лечения, предупреждая развитие осложнений.



При сахарном диабете наблюдаются различные поражения вокруг глаз — воспалительные процессы век и конъюнктивы, ксантелазмы век. Среди внутриглазных структур наибольшим изменениям подвержена сетчатка глаза.



Основные факторы риска развития и прогрессирования диабетической ретинопатии:

продолжительное заболевание сахарным диабетом

высокий уровень гликемии

высокий индекс массы тела

наличие нефропатии, артериальной гипертензии и других сосудистых изменений, которые приводят к повреждению сосудов сетчатки глаза и отеку центрального отдела сетчатки.



Также одним из частых офтальмологических осложнений сахарного диабета является катаракта. Катаракта при сахарном диабете встречается в 2 раза чаще и выявляется в более молодом возрасте, чем у лиц без данного заболевания.



Эффективное лечение глазных заболеваний при эндокринологических заболеваниях требует междисциплинарного подхода с участием врачей эндокринологов, офтальмологов и других специалистов.



Регулярные офтальмологические осмотры пациентов с сахарным диабетом помогут снизить риск осложнений при глазных проявлениях эндокринных заболеваний».

Фото: минздрав СО