Врач-офтальмолог больницы Ерошевского назвала 5 правил защиты глаз от "новогодних" травм

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Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Ольга Павлова:

«Новогодние праздники - ответственное время для медицинских работников, потому что именно в выходные дни возрастает опасность травматизма, и чаще всего, страдают глаза. Несмотря на ежегодные предупреждения о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой и соблюдать технику безопасности, пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности.



Как правило, в новогоднюю ночь травмы бывают наиболее тяжёлые и при несвоевременном обращении за медицинской помощью могут привести к потере зрения.



Глазной травматизм может произойти по различным причинам:



- при использовании стеклянных украшений или при работе с острыми инструментами, такими как ножницы и ножи, существует вероятность случайного повреждения глаз.

- неосторожное обращение с пиротехникой также представляет собой серьезную угрозу. Искры и взрывы могут привести к тяжелым травмам, которые иногда заканчиваются потерей зрения.

- активные игры на свежем воздухе в зимнее время могут быть опасны. Снежные бои, катание на санках или лыжах также могут привести к травмам глаз. Даже простая игра с мячом может закончиться неожиданным ударом в лицо.

Еще одна серьезная травма, с которой ежегодно в новогоднюю ночь обращаются в отделение неотложной помощи больницы имени Ерошевского - травма глаз от попадания пробки шампанского. Зачастую это серьезная травма – от гематом век, кровоизлияний до разрывов различных структур и оболочек глаза.



Чтобы избежать глазного травматизма в новогодние праздники, важно соблюдать несколько простых правил:



При украшении новогодних елок используйте безопасные украшения и избегайте острых предметов. Если вы используете стеклянные игрушки, следите за тем, чтобы они были недоступны для маленьких детей.



Соблюдайте безопасность при использовании пиротехники. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и не направляйте фейерверки и петарды на людей или животных. А лучше всего отказаться от использования пиротехнических изделий.



При занятиях спортом на свежем воздухе используйте защитные очки, особенно если вы участвуете в играх с мячом или другими активными видами деятельности.



Объясните детям правила безопасности и важность защиты глаз. Научите их обращаться с предметами осторожно и избегать игр, которые могут привести к травмам.



Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Помните, вылетающая из бутылки пробка имеет скорость 40 км/ч, и это практически смертельный удар для глаза. Придерживайте пробку, направляйте бутылку в сторону подальше от окружающих людей и предметов. Открывая бутылку, вылетающую пробку следует прикрывать полотенцем или салфеткой. Постарайтесь не навредить себе и своим гостям.



Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.



Неотложная офтальмологическая помощь больницы им.Т.И. Ерошевского оказывается ежедневно КРУГЛОСУТОЧНО!



В приемном отделении больницы им. Ерошевского по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40



В офтальмологическом отделении по адресу: г.Сызрань, ул. Комарова, 1, диагностический корпус, 1 этаж. Телефон: +7(846) 323-00-56.



г. Тольятти, городская больница №5, б-р Здоровья, 25 (детский корпус). Телефон: 8 (8482) 79-02-03.

Фото: минздрав СО