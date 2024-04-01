Врач областного онкодиспансера: не забывайте соблюдать простые правила – и Ваш организм скажет Вам «спасибо»!

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Врач-методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Алена Крестьянская:



"Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и укрепление здоровья.



Основные принципы ЗОЖ:

Физическая активность.

Это 10000 шагов в день или 30 минут умеренной физической активности.

С малоподвижным образом жизни связаны рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.

Доказано, что повышенная физическая активность снижает риск развития рака толстой кишки на 60%.



Здоровое питание.

500 граммов (5 порций) овощей и фруктов в день

не более 5 граммов соли в день

30-50 граммов орехов в день.

Снизить вероятность развития рака позволяет соблюдение принципов правильного питания. Ограничение употребления красного мяса, колбас, консервированных и копченых продуктов, снижает риск развития опухолей кишечника и предстательной железы.



Нормализация массы тела.

Жировая ткань активно участвует в обмене гормонов. Избыток приводит к изменению гормонального фона, и, как следствие, повышению риска гормонозависимых опухолей.

Нормализация массы тела помогает снизить вероятность развития рака молочных желез, матки, яичников, почек, пищевода, поджелудочной железы, желчного пузыря и толстого кишечника.



Отказ от вредных привычек.

Курение занимает первое место в развитии хронических заболеваний.

Свыше 90% всех случаев рака лёгкого у мужчин и 70% у женщин связаны с курением.

Более 40% опухолей ротовой полости, гортани, пищевода, мочевого пузыря также ассоциированы с курением. Курение является причиной 30% всех онкологических заболеваний.

Алкоголь – это яд, который действует на все органы и системы организма и является причиной развития рака печени, ротовой полости и желудка.



Здоровый сон.

Для взрослых рекомендовано не менее 7 часов ночного сна.

Для профилактики рака важен достаточный и правильный сон. Некоторые биохимические процессы, образование ряда гормонов происходят именно в ночные часы. Поэтому необходимо достичь состояния глубокого и спокойного сна.



Не забывайте соблюдать простые правила – и Ваш организм скажет Вам «спасибо»!"

Фото: минздрав СО