Врач Новокуйбышевской горбольницы рассказала о важности диспансеризации для людей серебряного возраста

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Врач по медицинской профилактике отделения медицинской профилактики Новокуйбышевской центральной городской больницы Наталья Милованова:



«Ежегодная диспансеризация для людей серебряного возраста – это действенный метод контроля за состоянием своего здоровья. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Именно поэтому не стоит пренебрегать профилактическими мероприятиями.



С возрастом у человека увеличивается риск возникновения и развития новых хронических неинфекционных заболеваний из-за снижения физической активности и несбалансированного питания, что отражается на состоянии здоровья всего организма. Недостаточная подвижность приводит к значительному снижению иммунитета и нарушению функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и ожирению.



Некоторые заболевания протекают бессимптомно, поэтому важно выявить их как можно раньше и обеспечить своевременное лечение. Пожилым людям диспансеризация необходима для выявления признаков старческой астении - возрастного синдрома, проявляющегося в снижении физической и функциональной активности, депрессии и других заболеваний, которые связаны с возрастом.



Кроме того, профилактические обследования в рамках диспансеризации направлены на выявление следующих заболеваний:

сердечно-сосудистых

сахарного диабета

злокачественных новообразований

органов дыхания.



Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. По итогам диспансеризации врачи подбирают пациентам необходимые рекомендации и процедуры для поддержания и улучшения здоровья.



Важно отметить, что диспансеризация людям пожилого возраста нужна и важна. Именно системное наблюдение за состоянием здоровья, своевременное выявление болезней, соблюдение медицинских рекомендаций способны не только значительно продлить жизнь, но и обеспечить её высокое качество".