Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби

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Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог Тольяттинской городской детской клинической больницы Мария Кадырова:



«Купание в ледяной воде – экстремальная процедура для человека любого возраста. Это очень серьезный риск для здоровья и жизни ребенка.



В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать нарушение дыхания и рефлекторную остановку сердца.



Кроме того, среди возможных последствий погружения в ледяную воду:

острая пневмония

воспаление придаточных пазух носа - гайморит и фронтит

заболевания центральной нервной системы - менингит, энцефалит, воспаление периферических нервов.



Поэтому купание в ледяной проруби детям противопоказано".

Фото: минздрав СО