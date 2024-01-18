Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби

Заведующая неврологическим отделением, врач-невролог Тольяттинской городской детской клинической больницы Мария Кадырова:
«Купание в ледяной воде – экстремальная процедура для человека любого возраста. Это очень серьезный риск для здоровья и жизни ребенка.
В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована. Резкий перепад температур и стресс могут вызвать нарушение дыхания и рефлекторную остановку сердца.
Кроме того, среди возможных последствий погружения в ледяную воду:
острая пневмония
воспаление придаточных пазух носа - гайморит и фронтит
заболевания центральной нервной системы - менингит, энцефалит, воспаление периферических нервов.
Поэтому купание в ледяной проруби детям противопоказано".
Фото: минздрав СО