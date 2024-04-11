Врач-невролог: о правилах питания для пациентов после перенесенного инсульта

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Современные подходы к ведению пациентов с инсультом включают комплекс разных направлений в терапии, включая лечебное питание. Нерациональное питание приводит к ослаблению иммунной системы, что влияет на развитие инфекционных осложнений, приобретение новых заболеваний. Дефицит питания также приводит к удлинению периода восстановления и человек гораздо медленнее возвращается к привычной жизни.



О правилах питания после перенесенного инсульта рассказывает заведующая стационарным отделением медицинской реабилитации взрослого населения, врач-невролог, врач физической и реабилитационной медицины Самарской городской клинической больницы им. Н.А. Семашко, к.м.н., ассистент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ Юлия Минина:



«На фоне перенесенного инсульта в организме больного происходит ряд изменений, в частности ускоряется обмен веществ и резко возрастают энергетические потребности организма. Чтобы компенсировать дефицит энергии и белка, организм использует собственные резервы.



Значимые задачи питания после перенесенного инсульта:

- удовлетворить возросшие энергетические потребности организма

обеспечить поступление необходимых нутриентов

снизить риск повторного нарушения кровообращения головного мозга.



Питание для пациентов после перенесенного инсульта:



- должно быть полноценным и достаточным

- содержать все питательные вещества в требуемых организмом количествах с обязательным включением пищевых волокон для поддержания нормальной функции кишечника

- содержать витамины и микроэлементы, поскольку их дефицит приводит к развитию различных осложнений

- сбалансированным: сохранять определенные соотношения между питательными веществами- легкоусвояемым: не вызывать дополнительной нагрузки на процессы переваривания, всасывания и усвоения питательных веществ клетками организма

- в зависимости от состояния глотательной функции пациента: жидким, гомогенным, пюреобразным, протертым;

- важно придерживаться бессолевой диеты, особенно для пациентов с гипертонической болезнью

- с низким содержанием животного жира и холестерина, следует ограничить потребление яиц, копченостей, консервов, колбас

- принимать пищу необходимо небольшими порциями, но часто (5–6 раз в день)".

Фото: минздрав СО