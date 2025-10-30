Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта

30 октября 2025 17:59
102
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.

Главный внештатный специалист по неврологии по направлению "Ангионеврология" министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Андрофагина:

"Инсульт — одно из самых серьёзных испытаний, с которыми сталкивается человек. Но медицина сегодня обладает такими возможностями, что мы можем вернуть пациента к жизни, помочь восстановить речь, движения, память — если помощь оказана вовремя.

Самое главное — время. При первых признаках инсульта — перекос лица, невнятная речь, внезапная слабость в руке или ноге — нужно немедленно вызывать «скорую помощь».

Пациент должен попасть в сосудистый центр в течение первых 4,5 часов — именно в этот период возможно проведение реперфузионной терапии, позволяющей восстановить кровоток в поражённом сосуде.

Реабилитация не менее важна, чем экстренная помощь. В Самарской области создана система трёхэтапной реабилитации. Первый этап — в сосудистом центре, второй — в круглосуточных отделениях реабилитации, третий — амбулаторно, по месту жительства. Именно последовательное прохождение этих этапов позволяет человеку вернуть утраченные функции и снова стать независимым.

Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Каждый день должен включать посильную физическую активность: прогулки, дыхательные упражнения, гимнастику для рук и ног.
Важно следить за питанием: ограничить соль, сахар, жирные и жареные продукты, включить овощи, рыбу, злаки.
Обязательно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.
Принимать назначенные препараты регулярно.
При необходимости обращаться за помощью к специалистам: врачам-неврологам, логопедам, психологам.

Психологическое состояние — ключ к восстановлению. После инсульта человек может чувствовать тревогу, раздражительность, неуверенность. Это естественно. Главное — не опускать руки. Важна поддержка близких и доверие врачам".

