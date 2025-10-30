Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта

102

Главный внештатный специалист по неврологии по направлению "Ангионеврология" министерства здравоохранения Самарской области, руководитель регионального сосудистого центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Ольга Андрофагина:



"Инсульт — одно из самых серьёзных испытаний, с которыми сталкивается человек. Но медицина сегодня обладает такими возможностями, что мы можем вернуть пациента к жизни, помочь восстановить речь, движения, память — если помощь оказана вовремя.



Самое главное — время. При первых признаках инсульта — перекос лица, невнятная речь, внезапная слабость в руке или ноге — нужно немедленно вызывать «скорую помощь».



Пациент должен попасть в сосудистый центр в течение первых 4,5 часов — именно в этот период возможно проведение реперфузионной терапии, позволяющей восстановить кровоток в поражённом сосуде.



Реабилитация не менее важна, чем экстренная помощь. В Самарской области создана система трёхэтапной реабилитации. Первый этап — в сосудистом центре, второй — в круглосуточных отделениях реабилитации, третий — амбулаторно, по месту жительства. Именно последовательное прохождение этих этапов позволяет человеку вернуть утраченные функции и снова стать независимым.



Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.

Каждый день должен включать посильную физическую активность: прогулки, дыхательные упражнения, гимнастику для рук и ног.

Важно следить за питанием: ограничить соль, сахар, жирные и жареные продукты, включить овощи, рыбу, злаки.

Обязательно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Принимать назначенные препараты регулярно.

При необходимости обращаться за помощью к специалистам: врачам-неврологам, логопедам, психологам.



Психологическое состояние — ключ к восстановлению. После инсульта человек может чувствовать тревогу, раздражительность, неуверенность. Это естественно. Главное — не опускать руки. Важна поддержка близких и доверие врачам".