Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач назвала частые ошибки при приеме антибиотиков

23 февраля 2022 09:47
202
Врач назвала частые ошибки при приеме антибиотиков

Бесконтрольный прием антибиотиков — проблема мирового масштаба и одна из наиболее серьезных угроз здоровью человечества по мнению Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ). О самых частых ошибках при приеме антибиотиков «Известиям» рассказала главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева. Она перечислила самые частые ошибки при приеме антибиотиков.

«Первая ошибка — непонимание назначения препарата. Антибиотик предназначен для лечения инфекции, вызванной бактериями. Для вирусов существует отдельный класс препаратов — противовирусные. В домашних условиях достоверно отличить один тип инфекции от другой невозможно — это не может даже специалист без результатов анализов», — подчеркнула специалист.

Ошибочным также является мнение о безопасности антибиотиков, так как у большинства препаратов такого класса очень маленькая продолжительность приема — буквально несколько дней. Как отметила Дехтярева, антибиотик не умеет различать «своих» и «чужих», поэтому полезная микрофлора тоже попадает под удар. Отсюда вытекает третья ошибка — не сопровождать прием антибиотиков пробиотиками, которые помогают избежать дисбактериоза и иных нарушений пищеварения.

Четвертая ошибка — нарушение правил приема. Антибиотики требуют строжайшего соблюдения дозировки и временного интервала — только так в организме будет поддерживаться нужная концентрация лекарства, добавила врач.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач назвала частые ошибки при приеме антибиотиков
23 февраля 2022  09:47
Врач назвала частые ошибки при приеме антибиотиков
202
Если через семь дней со дня открытия больничного самочувствие пациента нормализуется больничный может быть закрыт дистанционно.
22 февраля 2022  17:33
Более 16 тысяч жителей региона подали заявку на оформление больничного в дистанционном формате
611
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
22 февраля 2022  10:54
Минздрав положительно оценил опыт интернет-продажи безрецептурных лекарств
414
Помощь жителям в обновленном подразделении оказывает фельдшер высшей категории Любовь Макарова.
21 февраля 2022  17:23
В селе Спасское Сергиевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
621
Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус» используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы.
21 февраля 2022  16:59
В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей
584
Медики получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.
21 февраля 2022  16:42
Медицинские работники Пестравской больницы получили жилье на льготных условиях
583
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
21 февраля 2022  13:51
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
545
В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы
19 февраля 2022  11:11
В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы
968
После прибытия в город девушку доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.
18 февраля 2022  21:35
Медицинский борт доставил в Пулково россиянку, тяжело пострадавшую на Бали
1210
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
18 февраля 2022  15:01
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
909
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4941
Весь список
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
36
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
101
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
106
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
173
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1064
Весь список