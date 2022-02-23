Врач назвала частые ошибки при приеме антибиотиков

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Бесконтрольный прием антибиотиков — проблема мирового масштаба и одна из наиболее серьезных угроз здоровью человечества по мнению Всемирной организации здравоохранение (ВОЗ). О самых частых ошибках при приеме антибиотиков «Известиям» рассказала главный врач Лаборатории «Гемотест» Ольга Дехтярева. Она перечислила самые частые ошибки при приеме антибиотиков.

«Первая ошибка — непонимание назначения препарата. Антибиотик предназначен для лечения инфекции, вызванной бактериями. Для вирусов существует отдельный класс препаратов — противовирусные. В домашних условиях достоверно отличить один тип инфекции от другой невозможно — это не может даже специалист без результатов анализов», — подчеркнула специалист.

Ошибочным также является мнение о безопасности антибиотиков, так как у большинства препаратов такого класса очень маленькая продолжительность приема — буквально несколько дней. Как отметила Дехтярева, антибиотик не умеет различать «своих» и «чужих», поэтому полезная микрофлора тоже попадает под удар. Отсюда вытекает третья ошибка — не сопровождать прием антибиотиков пробиотиками, которые помогают избежать дисбактериоза и иных нарушений пищеварения.

Четвертая ошибка — нарушение правил приема. Антибиотики требуют строжайшего соблюдения дозировки и временного интервала — только так в организме будет поддерживаться нужная концентрация лекарства, добавила врач.