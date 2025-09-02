Я нашел ошибку
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса

2 сентября 2025 20:39
90
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.

Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля. Что это такое, «Известиям» рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Линии Бо-Рейля — поперечные борозды, которые возникают из-за временного нарушения роста ногтевой матрицы. 

«Наиболее частые причины появления линий Бо — тяжелые инфекции (например, COVID-19, пневмония, ветряная оспа), хирургические операции, острые отравления, химиотерапия, выраженный дефицит питательных веществ или сильный эмоциональный стресс», — объяснила Кашух.

Отличить линии Бо от других изменений ногтевой пластины довольно просто. Они представляют собой поперечные дугообразные углубления, проходящие параллельно лунке ногтя от одного бокового валика к другому. Они не меняют цвет и текстуру ногтя. Кроме того, линии Бо возникают одновременно на нескольких ногтях.

Для диагностики причин появления линий Бо требуется комплексный подход. Дерматолог или подолог может провести визуальный осмотр с помощью дерматоскопа (маленького ручного микроскопа), чтобы оценить глубину и количество борозд. Поскольку линии отражают события 2–3-месячной давности (именно столько требуется ногтю для полного обновления), нужно проанализировать историю болезней и стрессовых событий за этот период.

«Сами по себе линии Бо неопасны. По мере роста ногтя они постепенно смещаются к краю пальца и исчезают после полного обновления пластины. Однако если стрессовые факторы продолжают воздействовать на организм, борозды могут появляться снова, формируя характерную волнистую поверхность ногтя», — уточнила врач.

Линии Бо-Рейля могут служить диагностическим ориентиром для специалистов разного профиля — терапевтов, дерматологов, эндокринологов, онкологов. Их внезапное появление на нескольких ногтях одновременно часто указывает на системный характер проблемы. Особенно важно не игнорировать множественные глубокие борозды, которые сопровождаются другими симптомами: ломкостью ногтей, выпадением волос, ухудшением состояния кожи. Это может указывать на заболевания щитовидной железы, аутоиммунные процессы, гиповитаминозы.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина

