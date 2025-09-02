Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса

90

Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля. Что это такое, «Известиям» рассказала врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Линии Бо-Рейля — поперечные борозды, которые возникают из-за временного нарушения роста ногтевой матрицы.

«Наиболее частые причины появления линий Бо — тяжелые инфекции (например, COVID-19, пневмония, ветряная оспа), хирургические операции, острые отравления, химиотерапия, выраженный дефицит питательных веществ или сильный эмоциональный стресс», — объяснила Кашух.

Отличить линии Бо от других изменений ногтевой пластины довольно просто. Они представляют собой поперечные дугообразные углубления, проходящие параллельно лунке ногтя от одного бокового валика к другому. Они не меняют цвет и текстуру ногтя. Кроме того, линии Бо возникают одновременно на нескольких ногтях.

Для диагностики причин появления линий Бо требуется комплексный подход. Дерматолог или подолог может провести визуальный осмотр с помощью дерматоскопа (маленького ручного микроскопа), чтобы оценить глубину и количество борозд. Поскольку линии отражают события 2–3-месячной давности (именно столько требуется ногтю для полного обновления), нужно проанализировать историю болезней и стрессовых событий за этот период.

«Сами по себе линии Бо неопасны. По мере роста ногтя они постепенно смещаются к краю пальца и исчезают после полного обновления пластины. Однако если стрессовые факторы продолжают воздействовать на организм, борозды могут появляться снова, формируя характерную волнистую поверхность ногтя», — уточнила врач.

Линии Бо-Рейля могут служить диагностическим ориентиром для специалистов разного профиля — терапевтов, дерматологов, эндокринологов, онкологов. Их внезапное появление на нескольких ногтях одновременно часто указывает на системный характер проблемы. Особенно важно не игнорировать множественные глубокие борозды, которые сопровождаются другими симптомами: ломкостью ногтей, выпадением волос, ухудшением состояния кожи. Это может указывать на заболевания щитовидной железы, аутоиммунные процессы, гиповитаминозы.

