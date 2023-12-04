Врач назвал два вспомогательных средства против кашля

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Существуют два вспомогательных способа, позволяющих быстрее избавиться от затяжного кашля. Об этом 3 декабря рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов, пишут "Известия".

Он отметил, что помимо того, что следует соблюдать назначенное врачом лечение, необходимо также обильно пить теплую воду для стимулирования мокроты.

«Мокрота образуется из жидкости. Если человек пьет недостаточно, мокрота перестает образовываться и кашель затягивается», — рассказал он «Российской газете».

Также следует увлажнять воздух в комнате, особенно во время отопительного сезона. Сухой воздух иссушает слизистые дыхательных путей и затягивает выздоровление.

Попов рассказал, что обычно к длительному кашлю приводят либо перенесенная инфекция, либо коклюш.

«Такой кашель часто не поддается стандартной противокашлевой терапии и становится затяжным», — отметил он.