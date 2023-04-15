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Врач назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц

15 апреля 2023 10:45
138
Врач назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц.

По словам Гинзбурга, сваренное вкрутую яйцо должно быть съедено в течение 12 часов, лучше — в течение шести часов. Уточняется, что если убрать яйца в холодильник — срок хранения увеличится до 36 часов.

Долгое хранение яиц чревато инфекционными заболеваниями кишечной группы, заявил врач. Помимо этого, есть риск сальмонеллеза. Сальмонеллы гибнут при варке яиц, но так же могут появиться вновь — из соседних продуктов.

Ранее гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева предупредила об опасности для здоровья при неправильном выходе из Великого поста. Диетолог заявила, что самым сложным для переваривания пасхальным продуктом является творожная пасха.

Фото: pxhere.com

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