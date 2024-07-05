Врач-комбустиолог больницы Пирогова рассказал к чему приводит неосторожное обращение с током

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Специалисты ожогового отделения Самарской городской клинической больницы 1 им.Н.И. Пирогова оказывают помощь жителям, получившим серьезные электротравмы и электроожоги.



К чему приводит неосторожное обращение с током?

Как несоблюдение простых правил безопасности может привести к смерти?

Почему детям и подросткам необходимо разъяснять опасности таких травм?



Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по комбустиологии, заведующий ожоговым отделением, врач-хирург, к.м.н. Иосиф Новиков:



"Ожоги электричеством по частоте среди ожогов от других причин составляют 2-3 %. Но несмотря на сравнительно скромное место часто являются причиной инвалидности, а в некоторых случаях и смерти.



Электротравмы наиболее часто возникают у лиц молодого и трудоспособного возраста:

электриков, строителей и рабочих различных специальностей в силу их профессиональной деятельности в связи с несоблюдением правил безопасности

у подростков и детей, не имеющих порой достаточных знаний об опасности действия тока вследствие неосторожного обращения.



Электрический ток оказывает на человека тепловое, электрохимическое и биологическое воздействие. Биологическое действие проявляется нарушением проводимости сердца, нарушением работы нервной системы, сокращением скелетной мускулатуры и др.



Электрический ток повреждает ткани не только на месте его приложения, но и на всем пути своего прохождения.



Дети, пожилые и лица, страдающие хроническими заболеваниями, более чувствительны к электрическому току.



Ток проходя через различные органы и ткани, вызывает целый ряд серьезных нарушений.



Смертельные исходы в результате электротравмы наступают, как правило, в результате остановки сердца, остановки дыхания, одновременной остановки сердечной и дыхательной деятельности, шока.



В случае получения электротравмы необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.



Всем взрослым важно соблюдать правила безопасности, а детям - разъяснять, к чему может привести неосторожное обращение с электроприборами, розетками и создавать безопасные условия в быту".