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Врач-кардиолог: долгое сидячее положение в самолете может привести к образованию тромба

24 марта 2025 21:08
147
К группе риска врач отнес людей с варикозными болезнями, травмами конечностей, сердечно-сосудистой патологией, а также людей с хроническими заболеваниями и беременных.

Кардиолог Андрей Кондрахин перечислил факторы риска для сердца во время перелетов на самолете, пишут "Известия".

В беседе с aif.ru специалист подчеркнул, что самолет «не среда обитания для человека», потому существует ряд факторов, которые могут привести к образованию тромбов и в итоге даже к летальному исходу.

Так, к негативным последствиям может привести долгое нахождение в сидячем положении. Как объяснил врач, происходит пережатие нижней части кровеносного русла, потому что фактически ноги согнуты в коленях. Возникает застой в венах, что может обернуться образованием тромба. К усилению тромбообразования также может привести неудобная обувь, сдавливающая вены.

Также к негативным факторам врач отнес обезвоживание организма, которое возникает в самолете. В нем ниже барометрическое давление, также каруселью для организма являются взлет и посадка, что может спровоцировать отрыв тромба.

«Поэтому в самолете сосудистые катастрофы и случаются чаще, чем в других местах», — отметил Кондрахин.

К группе риска врач отнес людей с варикозными болезнями, травмами конечностей, сердечно-сосудистой патологией, а также людей с хроническими заболеваниями и беременных, пишет НСН.

 

Фото:  freepik.com

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Здравоохранение
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