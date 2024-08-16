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Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине

16 августа 2024 21:41
151
Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом.

Накануне руководитель группы разработчиков, директор Института иммунологии ФМБА, член-корреспондент РАН Муса Хаитов сказал «Российской газете» о начале клинических исследований рекомбинантной вакцины, предназначенной для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии (на яблоки).

Если клинические испытания вакцины, предназначенной для профилактики аллергии, пройдут успешно, это может стать настоящим прорывом. Об этом 16 августа «Известиям» заявил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

«Аллергия — это избыточная реакция иммунной системы на вполне безвредные вещества: продукты питания, пыльцу растений, домашнюю пыль, некоторые лекарства. Иммунная система по ошибке воспринимает эти вещества как опасные и начинает их атаковать. При этом в кровь выделяется большое количество защитных молекул — антител, призванных уничтожить мнимого врага. Соответственно, когда антитела вступают в схватку с аллергенами, развивается воспаление и возникают симптомы аллергии: чихание, кожный зуд, слезотечение, кашель и многие другие», — сказал Иванов.

Для лечения аллергии используют АСИТ — аллерген-специфическую иммунотерапию. Этот метод основан на постепенном введении в организм человека небольших доз аллергена. При этом иммунная система «привыкает» к аллергену и со временем перестает на него реагировать, рассказал врач.

«Сейчас начались клинические испытания вакцины, которая может предотвратить аллергию на пыльцу березы (кстати, это один из самых распространенных видов аллергии в России) и связанную с ней пищевую аллергию на яблоки (так называемая перекрестная аллергия). Если клинические испытания пройдут успешно, вакцинация может стать настоящим прорывом в области лечения аллергии. В отличие от длительной АСИТ, прививка будет действовать быстрее. Кроме того, ее можно будет применять заблаговременно — для профилактики болезни», — заявил Иванов.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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16 августа 2024  21:41
Врач Иванов: вакцина против аллергии может стать настоящим прорывом в медицине
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