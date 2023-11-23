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Врач-инфекционист напомнила о рисках самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков

23 ноября 2023 17:07
89
Повышение температуры может быть симптомом не только ОРВИ.

Повышение температуры может быть симптомом не только ОРВИ: врач-инфекционист напомнила о рисках самолечения и бесконтрольного приёма антибиотиков

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова:

«Одно из клинических проявлений острых респираторных заболеваний - повышение температуры тела. К сожалению, часть пациентов в случае появления такого симптома принимают решение лечиться самостоятельно без обращения за медицинской помощью.

Мы, врачи-инфекционисты считаем такой подход категорически неприемлемым. Для лечения ОРВИ, в том числе гриппа или коронавирусной инфекции, необходимы специальные противовирусные препараты. Правильно их назначить может только врач.

Также повышение температуры может быть признаком обострения хронических инфекций и других болезней. В этом случае может назначаться антимикробная терапия. Выбор стратегии лечения всегда остается за врачом. Поэтому так важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

В период пандемии COVID-19 мы фиксировали увеличение числа случаев бесконтрольного принятия антибиотиков пациентами. Как следствие - отмечали осложнения, которые проявлялись уже после перенесенного заболевания: лекарственные гепатиты, поражения кишечника и сердца.

Также необходимо помнить о лекарственном взаимодействии. Иногда антибиотики и антивирусные препараты могут угнетать друг друга, если их принимать совместно, соответственно эффекта от лечения не будет.

Уважаемые жители, при повышении температуры не ищете информацию в Интернете и не занимайтесь самолечением. Обратитесь к врачу в свою поликлинику, специалист назначит вам правильное лечение».

 

Фото:   минздрав СО

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