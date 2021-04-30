Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда родинки становятся опасными

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каком случае родинки могут указывать на развитие злокачественной опухоли, передает РИА Новости.

"Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы. Либо если у вас атипичные, то есть неправильной формы, больше пяти, это тоже фактор риска", — сказал он.

По словам врача, таким людям следует избегать загара и пользоваться солнцезащитным кремом.

Также Мясников посоветовал фотографировать родинки и регулярно посещать дерматолога.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня