Врач-гастроэнтеролог назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными

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Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке", — сказала Сухорукова.

Грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не следует есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. А гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ, добавила врач.

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