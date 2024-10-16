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Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.
Врач-гастроэнтеролог назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными
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Врач-гастроэнтеролог назвала солянку, грибной и гороховый супы вредными

16 октября 2024 20:16
36
Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.

Вредными супами можно назвать солянку, наваристые мясные супы с заправкой из масла, грибной и гороховый супы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

"Какие супы можно назвать вредными? Суп-солянку. В нем повышенное количество соли и много жира. Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке", — сказала Сухорукова.

Грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не следует есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ. А гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ, добавила врач.

 

Фото:   freepik.com

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Здравоохранение
Также мясные супы: наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.
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