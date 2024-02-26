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Врач-гастроэнтеролог Клиник СамГМУ: "Спиртные напитки вызывают гибель клеток печени и поджелудочной железы"

26 февраля 2024 21:42
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Не существует безопасного алкогольного напитка и безопасной дозы алкоголя.

Алкоголь оказывает токсическое действие на пищеварительную систему. Не существует безопасного алкогольного напитка и безопасной дозы алкоголя. Об этом рассказывает заведующая гастроэнтерологическим отделением, врач-гастроэнтеролог Клиник СамГМУ Юлия Пирогова:

«Алкоголь вызывает повреждение и воспаление слизистой оболочки пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, замедляет процессы восстановления клеток.Он нарушает моторику и кровообращение, вследствие чего развиваются гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, гастродуоденит, язвенная болезнь, энтерит и дисбиоз толстой кишки. Нарушаются процессы нормального пищеварения и всасывания питательных веществ, развивается истощение организма.

Алкоголь нарушает физико-химические свойства желчи в желчном пузыре, способствует ее застою и камнеобразованию, развиваются желчнокаменная болезнь и хронический холецистит.

Особенно велико токсическое действие алкоголя на печень и поджелудочную железу. Спиртные напитки вызывают гибель клеток печени и поджелудочной железы. В дальнейшем происходит замещение паренхимы этих органов на жировую и фиброзную ткань. Развиваются алкогольная жировая болезнь печени, гепатит, цирроз и рак печени.

Страдает очищение крови от различных токсинов, поступающих в организм, нарушаются кроветворение, синтез белка и многие другие важные функции печени.

Поджелудочная железа вырабатывает все ферменты, необходимые для переваривания пищи, и производит гормоны, регулирующие уровень сахара крови. При гибели клеток развиваются острый и хронический панкреатит. Острый панкреатит – одно из самых тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта, может приводить к летальному исходу. При хроническом панкреатите формируется трофологический дефицит и сахарный диабет».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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