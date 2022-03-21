Врач-гастроэнтеролог дала советы по питанию в Великий пост

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Врач-гастроэнтеролог «Инвитро – Приволжье» Наталья Морозова дала советы по питанию в Великий пост

Какие положительные эффекты для организма от постного питания?

Постное питание — это не про отказ от еды, а про ее ограничение. Исключение из рациона пищи животного происхождения способствует очищению организма от шлаков, канцерогенов, аллергенов. Ограничив прием мяса, рыбы, молочных продуктов и фастфуда, содержащих их, можем рассчитывать на снижение веса, очищение кишечника, так как увеличивается количество принимаемой растительной пищи.

Такое питание будет на пользу людям с избыточной массой тела, ожирением, с диагнозом стеатоз (жировая болезнь печени) и при нарушении липидного обмена, желчнокаменной болезни, при синдроме раздраженного кишечника. Еда растительного происхождения, насыщенная клетчаткой, работает как натуральный сорбент. Хлеб грубого помола с отрубями, растительные масла, фрукты и овощи, достаточный объем жидкости улучшают работу кишечника. Нельзя забывать и о том, что растительная пища тоже содержит углеводы, обладает высокой калорийностью — фрукты, сухофрукты, зерновые. Нужно грамотно составить рацион питания по дням, в этом поможет врач.

Происходит нормализация массы тела и обмена веществ, восстанавливается баланс кишечной микрофлоры и моторно-эвакуаторная функция кишечника, поддерживается эластичность сосудов. Организм за время отсутствия в рационе жирной тяжелой пищи перестраивает свой обмен веществ и всю работу желудочно-кишечного тракта. Но перестраивать питание нужно постепенно, и не через преодоление и главное, ни в коем случае не заставлять себя голодать.

Если человек постится впервые, то не нужно быть к себе чрезмерно строгим, и желательно употреблять более разнообразную пищу, чем рекомендуют предписания. Можно держать пост не всю неделю, а по отдельным дням, это позволит организму более физиологично включиться в процесс перестройки и не вызовет стресса. Дефицит белка и его макро и микроэлементов можно восполнить рыбой, бобовыми, овощами, фруктами, грибами, орехами, пряностями, медом, растительными маслами, продуктами из сои, кукурузными хлопьями, мюсли, натуральными соками.

В каком случае ограниченное питание может навредить организму?

Все хорошее в нашей жизни имеет ограничения. Так и строгое соблюдение поста имеет свои особенности.

Я бы не рекомендовала поститься детям и подросткам до 14–16 лет, так как ограниченное питание не будет на пользу растущему организму. Беременным и кормящим при желании соблюдать пост необходимо составить рацион вместе с врачом.

Нежелательно соблюдать строгий пост людям с хроническим заболеваниями желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, эрозия желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка и повышенная кислотность кишечника. Осторожными в отношении соблюдения поста должны быть те, кто недавно перенес сильный стресс, пребывает в состоянии депрессии и просто хронической усталости, или больные, которые еще не полностью выздоровели после какого-либо заболевания, в том числе и COVID-19. Организму необходимо дать время на восстановление.

Противопоказан пост людям с острым заболеванием или обострением хронического гастрита, после желудочно-кишечных кровотечений, при анемии, гиповитаминозах, ослабленным больным с дефицитом массы тела, страдающим хроническим холециститом, панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью функции поджелудочной железы с синдромом нарушенного всасывания, сахарным диабетом, хронической диареей.

Каких правил следует придерживаться, чтобы избежать негативного влияния на здоровье?

Желательно правильно подготовиться, как к началу поста, так и к выходу из него. И в начале процесса и в конце работает правило постепенного входа и выхода. За неделю до начала поста стоит постепенно исключать из рациона питания продукты животного происхождения. После завершения поста, на протяжении недели, необходимо постепенно готовить свой организм к той еде, которую человек предпочитал до. Сначала в рацион рекомендуется вводить самые легкие для переваривания белки, например яичные. Вторыми по легкости усвоения идут молочные белки, за ними — мясо курицы и свинина. Самые тяжелые белки — баранина и говядина, их необходимо вводить в рацион последними. Специи, например имбирь, помогают перевариванию и усвоению пищи, от которой организм отвык за время поста. Спиртное лучше ограничить, особенно если человек строго соблюдал пост. Рекомендую отказаться от продуктов быстрого приготовления, от крепкого растворимого кофе, газированных напитков, жирных и копченых блюд. Лучше приготовить блюда из отварного мяса. Используя в дальнейшем опыт питания в пост, рекомендую устраивать постные дни среди недели, это поможет разгрузить организм, сохранить легкость и удерживать вес.