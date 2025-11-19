Я нашел ошибку
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков

19 ноября 2025 16:08
124
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением (Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина) Татьяна Колесова:

"Антибиотики действуют против бактериальных инфекций, но у них есть побочный эффект: они не различают «вредные» и «полезные» бактерии. В результате неправильного и бесконтрольного приема антибиотиков страдает микробиота кишечника - комплекс микроорганизмов, жизненно важных для пищеварения и иммунитета. Чтобы минимизировать влияние препаратов на микрофлору кишечника важно соблюдать ключевые правила:

Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно! Только врач
- может определить, нужен ли антибиотик именно в вашем случае
- подобрать препарат, максимально эффективный против возбудителя
- рассчитать правильную дозировку и длительность курса.

Строго соблюдайте режим приёма. Важно принимать препарат в одно и то же время,с интервалами, указанными врачом (например, каждые 8 или 12 часов), весь назначенный курс - даже если симптомы исчезли раньше. Прерывание курса ведёт к выживанию части бактерий и формированию устойчивости к антибиотикам.

Следите за интервалами с другими препаратами. Антибиотики могут взаимодействовать с другими лекарствами. Обязательно сообщите врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете. Особенно это касается антацидов и препаратов железа.

Поддерживайте гидратацию. Пейте достаточно воды - 1,5–2 литра в день. Это помогает выводить продукты метаболизма антибиотиков и снижает нагрузку на почки и печень.

Корректируйте диету. Во время приёма антибиотиков и после курса включите в рацион
-кисломолочные продукты (натуральные йогурты, кефир)
-овощи и фрукты, богатые клетчаткой (кроме тех, что вызывают вздутие)
-цельнозерновые крупы.
Исключите: алкоголь,острые, жареные, копчёные блюда, избыток сахара и простых углеводов.

Рассмотрите приём пробиотиков. Пробиотики помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры. Но их должен назначить врач (не все штаммы одинаково эффективны). Принимать их лучше через 2–3 часа после антибиотика, чтобы избежать взаимной нейтрализации. Курс пробиотиков обычно продолжают 2–4 недели после окончания антибиотикотерапии.

Контролируйте побочные эффекты. Обязательно обратитесь к врачу, если появились:
сильная диарея (или с кровью, или слизью)
стойкие боли в животе
сыпь
отёки
затруднённое дыхание (признаки аллергии)
молочница (у женщин).

После курса антибиотиков при сохраняющихся проблемах с пищеварением сдайте анализы, которые назначит лечащий врач. Не ждите мгновенного эффекта, восстановление микрофлоры это процесс, требующий времени".

 

Фото:   минздрав СО

Медицина Самара

Здравоохранение
А также главные достижения вуза за текущий год.
19 ноября 2025  17:18
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
93
Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно!
19 ноября 2025  16:08
Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков
124
Новые ФАПы расположены в поселках Пахарь, Зелёненький, Журавли, Подстепновка и селе Белозерки.
19 ноября 2025  16:04
В Волжском районе завершили возведение пяти фельдшерско-акушерских пунктов
130
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.
19 ноября 2025  15:53
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа
133
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
19 ноября 2025  12:56
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
205
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
19 ноября 2025  12:27
В Самарской области снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
207
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
19 ноября 2025  12:16
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
180
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
18 ноября 2025  20:53
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
760
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
18 ноября 2025  20:23
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
751
Это позволило повысить доступность и оперативность медицинской помощи для населения, особенно для маломобильных граждан.
18 ноября 2025  17:12
Самарская городская поликлиника № 6 получила 5 новых автомобилей Lada Granta
725
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15627
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
