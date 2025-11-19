Врач-гастроэнтеролог больницы им. В.Д.Середавина назвала правила приема антибиотиков

124

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением (Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина) Татьяна Колесова:



"Антибиотики действуют против бактериальных инфекций, но у них есть побочный эффект: они не различают «вредные» и «полезные» бактерии. В результате неправильного и бесконтрольного приема антибиотиков страдает микробиота кишечника - комплекс микроорганизмов, жизненно важных для пищеварения и иммунитета. Чтобы минимизировать влияние препаратов на микрофлору кишечника важно соблюдать ключевые правила:



Принимайте антибиотики только по назначению врача. Ни в коем случае не назначайте себе антибиотики самостоятельно! Только врач

- может определить, нужен ли антибиотик именно в вашем случае

- подобрать препарат, максимально эффективный против возбудителя

- рассчитать правильную дозировку и длительность курса.



Строго соблюдайте режим приёма. Важно принимать препарат в одно и то же время,с интервалами, указанными врачом (например, каждые 8 или 12 часов), весь назначенный курс - даже если симптомы исчезли раньше. Прерывание курса ведёт к выживанию части бактерий и формированию устойчивости к антибиотикам.



Следите за интервалами с другими препаратами. Антибиотики могут взаимодействовать с другими лекарствами. Обязательно сообщите врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете. Особенно это касается антацидов и препаратов железа.



Поддерживайте гидратацию. Пейте достаточно воды - 1,5–2 литра в день. Это помогает выводить продукты метаболизма антибиотиков и снижает нагрузку на почки и печень.



Корректируйте диету. Во время приёма антибиотиков и после курса включите в рацион

-кисломолочные продукты (натуральные йогурты, кефир)

-овощи и фрукты, богатые клетчаткой (кроме тех, что вызывают вздутие)

-цельнозерновые крупы.

Исключите: алкоголь,острые, жареные, копчёные блюда, избыток сахара и простых углеводов.



Рассмотрите приём пробиотиков. Пробиотики помогают восстановить баланс кишечной микрофлоры. Но их должен назначить врач (не все штаммы одинаково эффективны). Принимать их лучше через 2–3 часа после антибиотика, чтобы избежать взаимной нейтрализации. Курс пробиотиков обычно продолжают 2–4 недели после окончания антибиотикотерапии.



Контролируйте побочные эффекты. Обязательно обратитесь к врачу, если появились:

сильная диарея (или с кровью, или слизью)

стойкие боли в животе

сыпь

отёки

затруднённое дыхание (признаки аллергии)

молочница (у женщин).



После курса антибиотиков при сохраняющихся проблемах с пищеварением сдайте анализы, которые назначит лечащий врач. Не ждите мгновенного эффекта, восстановление микрофлоры это процесс, требующий времени".

