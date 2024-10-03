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Врач-эндокринолог указала на уникальные для здоровья свойства граната

3 октября 2024 21:06
96
Молодой гранат, по словам врача, можно есть прямо с косточками, так как благодаря содержанию клетчатки повышается его пищевая ценность и польза.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», к.м.н. Оксана Михалева указала на уникальные для здоровья свойства граната, пишут "Известия".

В беседе с «Газетой.Ru»  специалист пояснила, что в плодах и семенах граната содержится множество биологически активных соединений. Исследования показывают, что гранат обладает мощными антиоксидантными, антимикробными и антиканцерогенными свойствами. Гранат полезен при сердечно-сосудистых, эндокринных, ревматологических и даже онкологических заболеваниях, патологиях полости рта, а также при метаболическом синдроме. Кроме того, исследования показали его положительное влияние на состояние кожи.

Молодой гранат, по словам врача, можно есть прямо с косточками, так как благодаря содержанию клетчатки повышается его пищевая ценность и польза. Клетчатка помогает в профилактике рака кишечника, а также в поддержании нормального функционирования пищеварительной системы и выведении вредных веществ из организма.

Михалева добавила, что есть можно только мягкие косточки граната, потому что твердые могут повредить слизистую оболочку желудка и кишечника. Она подчеркнула, что гранат сам по себе не может лечить заболевания.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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3 октября 2024  21:06
Врач-эндокринолог указала на уникальные для здоровья свойства граната
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