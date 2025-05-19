Врач-эндокринолог СамГМУ назвала факторы риска и методы профилактики предиабета

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:
"Одними из наиболее распространенных заболеваний эндокринной системы являются нарушения углеводного обмена: предиабет и сахарный диабет.
Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья. К предиабету относятся нарушенная гликемия натощак и/или нарушенная толерантность к глюкозе.
Факторы риска развития нарушений углеводного обмена:
возраст старше 45 лет
низкая физическая активность
отягощенная наследственность по сахарному диабету
гестационный диабет или рождение крупного плода
наличие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальная гипертензия
повышение липидов крови
синдром поликистозных яичников.
При наличии факторов риска важно проходить ежегодное обследование. При отсутствии – после 40 лет достаточно сдавать анализ на глюкозу крови 1 раз в три года.
Для профилактики преддиабета применяются немедикаментозные и медикаментозные методы.
К немедикаментозным относятся простые меры по поддержанию здорового образа жизни:
Необходимо добиться снижения веса тела на 5-7 % и поддерживать его.
Быть физически активным: не менее 150 минут в неделю физической нагрузки умеренной интенсивности.
Важно придерживаться здорового питания, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров.
Отказаться от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Медикаментозные методы - лекарственные препараты, доказавшие свою высокую эффективность в профилактике развития сахарного диабета 2 типа, у пациентов с предиабетом применяются по назначению врача".
Фото: минздрав СО