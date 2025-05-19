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Врач-эндокринолог СамГМУ назвала факторы риска и методы профилактики предиабета

19 мая 2025 14:38
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Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:

"Одними из наиболее распространенных заболеваний эндокринной системы являются нарушения углеводного обмена: предиабет и сахарный диабет.

Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья. К предиабету относятся нарушенная гликемия натощак и/или нарушенная толерантность к глюкозе.

Факторы риска развития нарушений углеводного обмена:
возраст старше 45 лет
низкая физическая активность
отягощенная наследственность по сахарному диабету
гестационный диабет или рождение крупного плода
наличие сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальная гипертензия
повышение липидов крови
 синдром поликистозных яичников.

При наличии факторов риска важно проходить ежегодное обследование. При отсутствии – после 40 лет достаточно сдавать анализ на глюкозу крови 1 раз в три года.

Для профилактики преддиабета применяются немедикаментозные и медикаментозные методы.

К немедикаментозным относятся простые меры по поддержанию здорового образа жизни:
 Необходимо добиться снижения веса тела на 5-7 % и поддерживать его.
 Быть физически активным: не менее 150 минут в неделю физической нагрузки умеренной интенсивности.
 Важно придерживаться здорового питания, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров.
 Отказаться от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медикаментозные методы - лекарственные препараты, доказавшие свою высокую эффективность в профилактике развития сахарного диабета 2 типа, у пациентов с предиабетом применяются по назначению врача".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Под термином «предиабет» понимают нарушения углеводного обмена (повышение уровня глюкозы крови), которые не позволяют поставить диагноз сахарный диабет, однако данные нарушения ассоциированы с негативными последствиями для здоровья.
19 мая 2025  14:38
Врач-эндокринолог СамГМУ назвала факторы риска и методы профилактики предиабета
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