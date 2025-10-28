Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости

127

Избыток соли, кофеина и газировки в рационе может привести к разрушению костной ткани и, как следствие, частым переломам, рассказала «Газете.Ru» эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-эндокринолог Ирина Зятикова.

До 25–30 лет в организме идет активный прирост массы костной ткани, а затем минеральная плотность костной ткани начинает медленно, но неуклонно снижаться.

«К сожалению, ускорить этот процесс могут некоторые продукты питания, выводящие из организма драгоценные минералы и нарушающие процессы ремоделирования», — объяснила она.

Первая распространенная ошибка — избыточное потребление соли.

«Поваренная соль (хлорид натрия) — это главный враг костей, ведь при выведении почками избытка натрия из организма мы теряем и кальций. Важно помнить, что соль содержится во многих продуктах: колбасах, сосисках, полуфабрикатах, соусах, сырах и даже в хлебе, поэтому мы часто превышаем норму ВОЗ в 5 г соли в день», — объяснила она.

Вторая — избыточное потребление сладкого.

«Избыток сахара создает в организме кислую среду, для нейтрализации которой организм вынужден использовать кальций из костей. Кроме того, сахар нарушает всасывание кальция в кишечнике, а избыток глюкозы ослабляет внеклеточный матрикс костей, что приводит к ослаблению их качества. Опасны для костей не только конфеты и булочки, но и пакетированные соки, мюсли и йогурты с наполнителями», — предупредила эксперт.

Третья — избыток кофеина.

«В кофе содержится танин, который отрицательно влияет на усвоение кальция. Более двух чашек этого напитка в день уже представляют угрозу для костей, поэтому кофеманам не только стоит ограничивать себя, но и включать в свой рацион белковые продукты: молоко, творог, натуральный йогурт», — посоветовала врач.

Четвертая — утоление жажды газированными напитками.

«Особую опасность представляют темные газированные напитки типа колы, так как они содержат ортофосфорную кислоту и фосфор. Когда фосфора в организме много, он вынужден забирать кальций из костей и направлять его в кровь для восстановления баланса. Отказ от газировки и замена ее на воду, морс или несладкий компот будут лучшим подарком для организма», — рассказала эксперт.

Кроме того, на костную ткань влияет и употребление алкоголя.

«Этиловый спирт угнетает деятельность клеток, которые участвуют в ремоделировании костной ткани, и нарушает всасывание кальция и витамина D в кишечнике. Отказ от этой вредной привычки или, в крайнем случае, его умеренное потребление: не более 1–2 порций в день для мужчин и не более одной порции для женщин, поможет предотвратить разрушение костей», — добавила врач.

Для сохранения здоровья костей важно минимизировать вредные продукты в рационе, однако не исключать их полностью, так как это может привести к срывам.

«Основой здорового меню должны быть овощи, зелень, фрукты, качественный белок, жиры и молочные продукты или их растительные альтернативы, обогащенные кальцием. Формула, необходимая для здоровья костей — это кальций + витамин D + магний + витамин K. Нельзя забывать и о движении, поскольку именно силовая и ударная нагрузка, в т. ч. ходьба, бег, танцы, тренировки с отягощением — это сигнал костям о том, что им нужно оставаться прочными и крепкими», — резюмировала врач.

Фото: freepik.com