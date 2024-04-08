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Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ рассказала о рисках избыточной массы тела

8 апреля 2024 15:10
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Избыточный вес и ожирение повышают риски развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени, хронических респираторных заболевания.

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:

"Избыточная масса тела – состояние, характеризующееся наличием избыточных жировых отложений в организме.

Ожирение – хроническое многофакторное заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей может отрицательно влиять на состояние здоровья.

Избыточным накоплением предложено считать накопление жировой‌ ткани в организме

Теги: Медицина Самара

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