Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ рассказала о рисках избыточной массы тела

Главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:
"Избыточная масса тела – состояние, характеризующееся наличием избыточных жировых отложений в организме.
Ожирение – хроническое многофакторное заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей может отрицательно влиять на состояние здоровья.
Избыточным накоплением предложено считать накопление жировой ткани в организме