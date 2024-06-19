Врач-эндокринолог Клиник СамГМУ: как жить, чтобы показатель глюкозы в крови был в норме

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Об этом рассказывает главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова:



"Следите за количеством и качеством пищи. Питайтесь умеренно. Снизьте количество быстрых углеводов и контролируйте их содержание.

Употребляйте больше здоровой растительной пищи. Нужно питаться сбалансировано, отдавать предпочтение сезонным фруктам, ягодам и овощам. Обязательно следить за тем, чтобы клетчатка была в ежедневном рационе.

Отдавайте предпочтение полезным жирам.

Следите за тем, что пьёте. Нужно постараться заменить все сахаросодержащие напитки водой или другими напитками без калорий.

Важно отказаться от алкоголя.

Следите за массой тела. Если у вас ожирение или избыточный вес, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Добавляйте регулярные физические нагрузки продолжительностью 30–40 минут ежедневно. Физическая активность улучшает качество жизни, помогает снизить и удержать массу тела, также снижает уровень глюкозы в крови, повышает чувствительность к инсулину.

Бросьте курить. У курящих людей повышается риск развития диабета на 30–40% по сравнению с некурящими. Чем больше вы курите, тем больше вероятность диабета.

Контролируйте сопутствующие заболевания. Часто уровень глюкозы крови повышается из-за других проблем со здоровьем, например, синдрома поликистозных яичников, гипертиреоза, синдрома Кушинга. Если вовремя не начать контролировать данные заболевания, высока вероятность развития сахарного диабета".

Фото: минздрав СО