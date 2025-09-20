Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью

107

Осенью организм особенно чувствителен к дефициту микроэлементов, в том числе кальция и магния. Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц, вызывая усталость, бессонницу, судороги и снижение концентрации. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила «Известиям», почему важно мониторить эти показатели.

Она уточнила, что кальций участвует во множестве процессов: он необходим мышечным клеткам для нормальных сокращений, отвечает за прочность костей и эмали зубов, влияет на состояние волос, участвует в свертывании крови и поддерживает работу сердца. Магний также важен для мозга, сердца и сосудов: его дефицит (и в ряде случаев избыток) может проявляться снижением настроения, бессонницей, судорогами, нарушениями давления и аритмиями.

Симптомы дефицита кальция и магния во многих точках пересекаются, но у этих элементов есть взаимосвязанный эффект: кальций повышает вязкость крови, а магний — снижает ее, помогая сердцу; вместе они балансируют возбуждение и торможение нервной системы.

«Богатые кальцием продукты — сыры, морская рыба, яйца, семена, например чиа, орехи и творог; кусочек сыра перед сном действительно может помочь легче заснуть. Магний содержится в отрубях, сухих травах и специях, семечках, особенно тыквенных, кунжуте; хороши также цельнозерновые крупы и бобовые», — подчеркнула Сережина.

Но питание не всегда может компенсировать хронический дефицит этих микроэлементов. В таких случаях могут быть полезны биодобавки, особенно в хелатных формах кальция и магния, которые лучше усваиваются организмом. Однако важно помнить, что передозировка этих элементов может привести к серьезным последствиям.

Врач заявила, что для безопасного корректора дефицита кальция и магния важно обратиться к специалисту и сдать анализы крови.

Фото: freepik.com