Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Три человека погибли, один человек госпитализирован.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.
В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
В Ростове-на-Дону завершились соревнования в рамках первенства России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Матвей Плеханов из Самарской области - призер первенства России по гребному спорту
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью

20 сентября 2025 17:33
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.

Осенью организм особенно чувствителен к дефициту микроэлементов, в том числе кальция и магния. Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц, вызывая усталость, бессонницу, судороги и снижение концентрации. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина объяснила «Известиям», почему важно мониторить эти показатели.

Она уточнила, что кальций участвует во множестве процессов: он необходим мышечным клеткам для нормальных сокращений, отвечает за прочность костей и эмали зубов, влияет на состояние волос, участвует в свертывании крови и поддерживает работу сердца. Магний также важен для мозга, сердца и сосудов: его дефицит (и в ряде случаев избыток) может проявляться снижением настроения, бессонницей, судорогами, нарушениями давления и аритмиями.

Симптомы дефицита кальция и магния во многих точках пересекаются, но у этих элементов есть взаимосвязанный эффект: кальций повышает вязкость крови, а магний — снижает ее, помогая сердцу; вместе они балансируют возбуждение и торможение нервной системы.

«Богатые кальцием продукты — сыры, морская рыба, яйца, семена, например чиа, орехи и творог; кусочек сыра перед сном действительно может помочь легче заснуть. Магний содержится в отрубях, сухих травах и специях, семечках, особенно тыквенных, кунжуте; хороши также цельнозерновые крупы и бобовые», — подчеркнула Сережина.

Но питание не всегда может компенсировать хронический дефицит этих микроэлементов. В таких случаях могут быть полезны биодобавки, особенно в хелатных формах кальция и магния, которые лучше усваиваются организмом. Однако важно помнить, что передозировка этих элементов может привести к серьезным последствиям.

Врач заявила, что для безопасного корректора дефицита кальция и магния важно обратиться к специалисту и сдать анализы крови.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Медицина

По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут.
19 сентября 2025, 23:43
Врач-психиатр рассказала, что дневной сон снижает уровень стресса, улучшает внимание, память и иммунитет
По ее мнению, оптимальное время для сна — до 15:00, а продолжительность — 10–20 минут. Здравоохранение
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета.
19 сентября 2025, 18:18
Самарский офтальмолог рассказал, как сохранить здоровье глаз в осенний период
Такие заболевания, как конъюнктивиты, кератиты, иридоциклиты, блефариты, ячмени и халязионы, все связаны со снижением иммунитета. Здравоохранение
Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. 
19 сентября 2025, 17:00
«Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился новый специалист
Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале.  Здравоохранение
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
19 сентября 2025  14:57
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
302
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
18 сентября 2025  19:52
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
551
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
18 сентября 2025  15:48
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
549
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
18 сентября 2025  15:39
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
526
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
18 сентября 2025  14:02
18 сентября 2025  14:02
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
594
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
18 сентября 2025  12:10
18 сентября 2025  12:10
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
430
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15191
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
296
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
318
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
568
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
837
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
570
Весь список