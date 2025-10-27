Я нашел ошибку
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить

27 октября 2025 14:56
158
Специалист напомнил о роли диспансеризации в профилактике сосудистой катастрофы.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:

"Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое часто приводит к инвалидности и является одной из главных причин смертности.

Но важно знать: до 80% инсультов можно предотвратить. Ключевую роль в этом играет диспансеризация — система профилактических медицинских обследований.

Диспансеризация — это стратегический план по выявлению «тихих убийц», которые медленно, но верно ведут к сосудистой катастрофе.

Как диспансеризация помогает предотвратить инсульт в будущем?

Выявление факторов риска.
На первом этапе диспансеризации врачи выявляют главные предпосылки для развития инсульта:
Артериальная гипертония. Повышенное давление — ведущая причина инсульта. Многие годами живут с гипертонией, не подозревая о ней.
Мерцательная аритмия. Эта форма нарушения ритма сердца способствует образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.
Повышенный уровень холестерина. Избыток «плохого» холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек, сужающих артерии.
Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает стенки сосудов, ускоряя развитие атеросклероза.
Ожирение и нездоровый образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность усугубляют все вышеперечисленные риски.

 Углубленная диагностика «по горячим следам».
Если на первом этапе выявлены отклонения, пациента направляют на второй, более углубленный этап. Здесь используются методы, которые напрямую оценивают состояние сосудов и сердца.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи). Показывает, есть ли атеросклеротические бляшки в артериях, питающих мозг. Это «прямой индикатор» риска ишемического инсульта.

ЭКГ и ЭхоКГ. Помогают обнаружить мерцательную аритмию и другие заболевания сердца, способствующие тромбообразованию.

Консультации специалистов. Кардиолог и невролог дают персональные рекомендации по лечению и коррекции образа жизни.

 Составление индивидуального плана действий.
По результатам диспансеризации врач не просто ставит диагнозы, а составляет персональную программу профилактики, которая может включать.
Медикаментозную терапию. Назначение современных и эффективных препаратов для контроля давления, снижения холестерина, разжижения крови (например, при мерцательной аритмии).
Коррекцию образа жизни. Конкретные советы по питанию, физической активности, отказу от вредных привычек.
Диспансерное наблюдение. Регулярные осмотры у терапевта для контроля состояния и корректировки лечения".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

