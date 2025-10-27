Врач: до 80% инсультов можно предотвратить

158

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков:



"Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое часто приводит к инвалидности и является одной из главных причин смертности.



Но важно знать: до 80% инсультов можно предотвратить. Ключевую роль в этом играет диспансеризация — система профилактических медицинских обследований.



Диспансеризация — это стратегический план по выявлению «тихих убийц», которые медленно, но верно ведут к сосудистой катастрофе.



Как диспансеризация помогает предотвратить инсульт в будущем?



Выявление факторов риска.

На первом этапе диспансеризации врачи выявляют главные предпосылки для развития инсульта:

Артериальная гипертония. Повышенное давление — ведущая причина инсульта. Многие годами живут с гипертонией, не подозревая о ней.

Мерцательная аритмия. Эта форма нарушения ритма сердца способствует образованию тромбов, которые могут попасть в мозг.

Повышенный уровень холестерина. Избыток «плохого» холестерина приводит к образованию атеросклеротических бляшек, сужающих артерии.

Сахарный диабет. Высокий уровень сахара в крови повреждает стенки сосудов, ускоряя развитие атеросклероза.

Ожирение и нездоровый образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность усугубляют все вышеперечисленные риски.



Углубленная диагностика «по горячим следам».

Если на первом этапе выявлены отклонения, пациента направляют на второй, более углубленный этап. Здесь используются методы, которые напрямую оценивают состояние сосудов и сердца.



Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи). Показывает, есть ли атеросклеротические бляшки в артериях, питающих мозг. Это «прямой индикатор» риска ишемического инсульта.



ЭКГ и ЭхоКГ. Помогают обнаружить мерцательную аритмию и другие заболевания сердца, способствующие тромбообразованию.



Консультации специалистов. Кардиолог и невролог дают персональные рекомендации по лечению и коррекции образа жизни.



Составление индивидуального плана действий.

По результатам диспансеризации врач не просто ставит диагнозы, а составляет персональную программу профилактики, которая может включать.

Медикаментозную терапию. Назначение современных и эффективных препаратов для контроля давления, снижения холестерина, разжижения крови (например, при мерцательной аритмии).

Коррекцию образа жизни. Конкретные советы по питанию, физической активности, отказу от вредных привычек.

Диспансерное наблюдение. Регулярные осмотры у терапевта для контроля состояния и корректировки лечения".

Фото: минздрав СО