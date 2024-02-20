Я нашел ошибку
Главные новости:
Эмиль Умеров разрабатывает новые способы синтеза керметов.
Молодой ученый СамГТУ стал победителем конкурса «Инженер года»
Их дом завалило снегом.
В Татарстане пенсионер прорубил лопатой 16-метровый тоннель в сугробах ради жены-инвалида
Племянник нанес родственнику несколько ударов колющим предметом в область шеи.
В Самарской области будут судить мужчину за убийство родного  дяди из-за невозвращенного долга 
Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни.
Врач: диспансеризация помогает выявлять рак на ранних стадиях
В ночь на 21 февраля, перед уборкой улиц, совместно с ГИБДД будет вновь усилено патрулирование дорог, на которых имеются запрещающие знаки.
За сутки с улиц Самары эвакуировали 14 автомобилей, которые мешали уборке снега
С возрастом риск прогрессирования и возникновения новых хронических заболеваний увеличивается.
Главный гериатр Самары напомнила пожилым людям о необходимости ежегодной диспансеризации
Турнир пройдет на площадке спортивно-концертного комплекса «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре.
Сборная «Динамо» и сборная Мира: в Москве прошла пресс-конференция в преддверии международной матчевой встречи «Бокс на Волге»
Были рассмотрены вопросы участия студентов в охране общественного порядка в качестве народных дружинников и деятельности кибердружин.
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.41
-0.14
EUR 99.49
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня в ПГУТИ состоялось профориентационно-профилактическое мероприятие "Город Без Опасности"
В Самаре состоится встреча с актером, продюсером, телеведущим – Александром Ковтунцом
В ОДК-Кузнецов представлена программа «Изобретательская инициатива-2024»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач: диспансеризация помогает выявлять рак на ранних стадиях

20 февраля 2024 19:42
186
Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни.

В этом году специалисты Самарской городской клинико-диагностической поликлиники № 14 планируют охватить профилактическими мероприятиями более 42 000 жителей. В настоящее время диспансеризацию уже прошли свыше 2200 человек, профилактический медосмотр - порядка 1407 пациентов.

«Профилактика - важный аспект в сохранении и поддержании здоровья пациентов. Наши врачи постоянно ведут работу с пациентами, приглашают их пройти диспансеризацию и профосмотр. Если есть возможность предупредить болезнь, нельзя пренебрегать этим», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 14 Наталья Юркина.

Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни. И подтверждение этому не цифры, а истории жизни конкретных людей. Среди них и история пациентки поликлиники № 14. При диспансеризации она прошла исследование желудочно-кишечного тракта на скрытую кровь.

«Я скептически относилась к этому анализу, меня никогда не беспокоил кишечник. По итогам мне сообщили, что анализ положительный и необходимо обследоваться. Пришла к доктору с намерением писать отказ от всех обследований, но врач мне объяснил вероятные последствия, и я согласилась делать колоноскопию. Прошла обследование, да, не самая приятная процедура и готовиться нужно ответственно, но нужная, теперь я это знаю. У меня выявили рак кишечника. Начался мой непростой путь, но так как болезнь выявлена на первых стадиях, это дало мне огромные шансы на выздоровление. Сейчас я прохожу интенсивное лечение», - поделилась женщина.

Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:    минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни.
20 февраля 2024  19:42
Врач: диспансеризация помогает выявлять рак на ранних стадиях
186
С возрастом риск прогрессирования и возникновения новых хронических заболеваний увеличивается.
20 февраля 2024  18:35
Главный гериатр Самары напомнила пожилым людям о необходимости ежегодной диспансеризации
225
Алкоголь, мясо, бананы и авокадо могут быть опасны для почек.
20 февраля 2024  16:45
Врач-нефролог рассказал о вредных для почек продуктах
303
«Цифровая операционная» СамГМУ позволяет значительно снизить нагрузку на хирурга и оптимизирует ход операции.
20 февраля 2024  14:09
В Клиниках СамГМУ открылась первая в России «цифровая операционная» с отечественной системой хирургической навигации AUTOPLAN
678
В небольшом селе Нефтегорского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
20 февраля 2024  13:57
В небольшом селе Нефтегорского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
428
В офисе работают врач общей практики, медсестра и три фельдшера.
19 февраля 2024  20:21
В селе Надеждино Кошкинского района обновили офис врача общей практики
565
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.
19 февраля 2024  15:47
Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году
726
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1449
Армен Бенян поблагодарил специалистов станции за работу и вручил ведомственные награды.
17 февраля 2024  20:43
Армен Бенян встретился со специалистами Тольяттинской станции скорой медицинской помощи
1143
Повышенное артериальное давление — один из серьёзных факторов риска, поэтому очень важно время от времени проводить измерение давления.
17 февраля 2024  19:36
Минздрав России: Как измерить давление правильно
1129
Весь список
В центре внимания
В Самарской области на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
20 февраля 2024  12:01
В Самарской области проходит патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
514
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
20 февраля 2024  10:38
Социальный проект «Всей семьей», стартовавший всего 2 месяца назад, набирает обороты!
326
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
20 февраля 2024  09:35
20 февраля в Самарской области начинается солнечная интерференция
330
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
1448
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
757
Весь список