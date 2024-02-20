Врач: диспансеризация помогает выявлять рак на ранних стадиях

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В этом году специалисты Самарской городской клинико-диагностической поликлиники № 14 планируют охватить профилактическими мероприятиями более 42 000 жителей. В настоящее время диспансеризацию уже прошли свыше 2200 человек, профилактический медосмотр - порядка 1407 пациентов.



«Профилактика - важный аспект в сохранении и поддержании здоровья пациентов. Наши врачи постоянно ведут работу с пациентами, приглашают их пройти диспансеризацию и профосмотр. Если есть возможность предупредить болезнь, нельзя пренебрегать этим», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 14 Наталья Юркина.



Благодаря раннему выявлению заболеваний своевременная диспансеризация спасает жизни. И подтверждение этому не цифры, а истории жизни конкретных людей. Среди них и история пациентки поликлиники № 14. При диспансеризации она прошла исследование желудочно-кишечного тракта на скрытую кровь.



«Я скептически относилась к этому анализу, меня никогда не беспокоил кишечник. По итогам мне сообщили, что анализ положительный и необходимо обследоваться. Пришла к доктору с намерением писать отказ от всех обследований, но врач мне объяснил вероятные последствия, и я согласилась делать колоноскопию. Прошла обследование, да, не самая приятная процедура и готовиться нужно ответственно, но нужная, теперь я это знаю. У меня выявили рак кишечника. Начался мой непростой путь, но так как болезнь выявлена на первых стадиях, это дало мне огромные шансы на выздоровление. Сейчас я прохожу интенсивное лечение», - поделилась женщина.



Профилактические обследования являются основным способом выявления злокачественных новообразований на ранней стадии.



Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: минздрав СО