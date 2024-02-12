Врач-диетолог рассказал о пользе кефира и творога для пожилых людей и детей

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Кисломолочные продукты являются источником полезных веществ, в особенности их рекомендуется употреблять детям и пенсионерам. Об этом рассказал доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета, диетолог Андрей Бобровский 12 февраля, пишут "Известия".

По словам Бобровского, йогурт содержит живые бактерии, что полезно для микрофлоры кишечника. Также йогурт богат кальцием, витаминами и белком, как и другие кисломолочные продукты. Кефир также является хорошим источником всех этих веществ и антиоксидантов.

«Есть еще творог различных сортов, и в нем есть кальций и белок. Кальций необходим пожилым людям, чьи кости начинают терять плотность, а также детям — у них идет активный рост костной массы», — отметил Бобровский в интервью радио Sputnik.

Кисломолочные продукты полезно употреблять хотя бы три-четыре раза в неделю пожилым и детям, чтобы защититься от дефицита кальция в организме.

Как отметил диетолог, в среднем стоит употреблять в пищу по две-три порции йогурта, то есть 150–200 г в день. Кефира можно пить от 100 до 500 г день, посоветовал врач.

Врач посоветовал не употреблять кисломолочные продукты с сахаром, консервантами и красителями. Так продукты становятся менее полезны.

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