Врач дала советы по восстановлению режима сна после праздников

123

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 9 января рассказала «Известиям», как восстановить режим сна после праздников.

По ее словам, циркадные ритмы — это внутренние биологические часы человека. Именно они переводят организм в состояние сна или, наоборот, бодрствования. Регулируют эти процессы гормоны-медиаторы: гистамин, дофамин и мелатонин.

«Чтобы помочь организму «настроиться» на сон, необходимо вечером использовать приглушенное освещение. Следуя этой же логике, откажитесь за час до сна от гаджетов с мерцающими экранами, будь то смартфон или телевизор — чтобы не обманывать биологические часы. Утром, наоборот, тяжело просыпаться, когда за окном еще темно. Включите яркое освещение, чтобы помочь организму пробудиться», — сказала эксперт.

Другая распространенная привычка — засыпать под фильм или музыку. Однако, как отметила Демьяновская, слуховая система даже во сне реагирует на раздражители, из-за чего страдает глубина и качество сна.

«Главное правило: кровать — только для сна. Не рекомендуется в кровати читать, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, общаться в соцсетях. Помещение должно проветриваться, а место для сна — быть комфортным и чистым», — сказала она.

Также рекомендуется завершать физические упражнения не менее, чем за два часа до сна. Ужин должен быть легким и не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. Непосредственно перед сном — за час или полчаса — полезны легкие нагрузки: прогулка, йога. Вместе с тем расслабляющий эффект дает теплая ванна с лавандой или ромашкой, добавила специалист.

«Днем рекомендую регулярно заниматься умеренными физическими упражнениями, что способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Непосредственно перед сном выбирайте активность, которая будет способствовать расслаблению», — сообщила Демьяновская.

Накануне заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии – филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин рассказал, что стресс из-за выхода на работу после праздничных выходных испытывает более 30% людей.