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Врач больницы Середавина рассказал о формировании иммунитета у ребёнка

7 июля 2023 15:32
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Здоровый образ жизни и профилактическая вакцинация — залог формирования крепкого иммунитета ребенка.

Как формируется иммунитет малыша?
Что не стоит делать для развития иммунной системы?
Почему следует делать профилактические прививки?

 Об этом рассказывает заведующий консультативной поликлиникой педиатрического корпуса Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина , врач аллерголог-иммунолог Фарид Закиров.

«В утробе матери происходит зарождение иммунной системы ребенка. Образ жизни мамы, течение беременности и родов, прикладывание малыша к груди матери — все это влияет на формирование иммунитета.

В первые годы жизни ребенка крайне важны профилактические мероприятия. Они направлены на формирование приобретенного иммунитета.

Здоровый образ жизни и профилактическая вакцинация — залог формирования крепкого иммунитета ребенка.

Что не нужно делать:
 Мешать развиваться иммунитету. К примеру, давать малышу лекарства без назначения врача.
 Кутать, перегревать ребенка, не оставляя возможностей для закаливания.
Давать ребенку различные биодобавки, «усиливающие» иммунитет.

Родителям нужно помнить: частые простудные заболевания у ребенка, особенно если он посещает ясли или сад, — это результат встречи с новой инфекцией, которая способствует формированию иммунной системы.

Если ребенок очень часто болеет простудными заболеваниями или родители отмечают у него какие-либо аллергические проявления в виде расчесов, сыпи, покраснения участков кожи, необходимо проконсультироваться со своим врачом-педиатром. При подозрении на аллергию педиатр может направить ребенка на консультацию к врачу аллергологу-иммунологу.

Для формирования хорошего иммунитета необходимы:
- Профилактическая вакцинация согласно Национальному календарю прививок,
- Здоровый сон
- Чистый воздух
- Качественное сбалансированное питание,
- Регулярная физическая активность
- Достаточное количество витамина D в рационе ребенка.
-Предупреждение стрессовых ситуаций.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Здоровый образ жизни и профилактическая вакцинация — залог формирования крепкого иммунитета ребенка.
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