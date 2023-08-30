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Врач больницы Ерошевского: как не допустить нарушения зрения у школьника?

30 августа 2023 13:28
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Сохранить хорошее зрение также помогут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток не менее 1 часа в день, занятия спортом, и, конечно, гимнастика для глаз.

Об этом в преддверии нового учебного года рассказала заведующая детским консультативно-диагностическим отделением областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Елена Смирницкая:

«Близорукость — главная причина плохого зрения у школьников. Чтобы сохранить ребенку хорошее зрение, соблюдайте простые рекомендации.

Правильно организуйте рабочее место школьника. Место для занятий должно быть светлое, лучше разместить его у окна. В вечерние часы необходимо пользоваться настольной лампой с непрозрачным колпаком. Освещение должно падать с левой стороны, быть мягким и равномерным, а глаза ребенка при этом должны оставаться в тени.

Следите за соблюдением правил чтения: учебник или тетрадь должны быть расположены на расстоянии не менее чем в 30-35 см от глаз.

 Не разрешайте ребенку читать лежа. Вредно читать в транспорте, текст в результате тряски находится на разном расстоянии, глазам приходится совершать множество установочных движений и значительно напрягать глазные мышцы.

При выполнении домашних заданий рекомендуется через каждые 30 минут делать перерыв на 10 минут.

Ограничьте зрительные нагрузки, установите график работы за компьютером. После 40 минут работы за монитором компьютера необходимо делать перерыв, выполнять легкие упражнения. Например, частое моргание способствует расслаблению глазных мышц и увлажнению глаза.

 Обогатите рацион ребенка витаминами.

 Позаботьтесь о здоровом сне.

 Не забывайте проходить ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога.

Сохранить хорошее зрение также помогут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток не менее 1 часа в день, занятия спортом, и, конечно, гимнастика для глаз.

Примеры несложных упражнений, которые можно выполнять в любое свободное время:

 Посмотрите сначала направо, затем налево. Повторите 3-5 раз.

 Посмотрите сначала вверх, затем вниз. Повторите 3-5 раз.

 Выберите близкий и отдаленный объекты перед собой. Переводите взгляд с одного на другой.

Если Вы заметили, что у ребенка появились признаки снижения зрения — он щурится, низко склоняет голову при чтении и письме, — необходимо обратиться к врачу-офтальмологу.

Обратиться к врачу нужно при любых жалобах на зрение».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Сохранить хорошее зрение также помогут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток не менее 1 часа в день, занятия спортом, и, конечно, гимнастика для глаз.
30 августа 2023  13:28
Врач больницы Ерошевского: как не допустить нарушения зрения у школьника?
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