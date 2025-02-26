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Врач-акушер-гинеколог: как с помощью простых мер профилактики укрепить иммунитет во время беременности

26 февраля 2025 14:43
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В период беременности организм женщины более восприимчив к различным бактериям и вирусам.

Об этом рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Новокуйбышевской центральной городской больницы, врач-акушер-гинеколог Виктория Петянова:

 «Во время беременности иммунная защита организма физиологически снижена. Именно поэтому об укреплении иммунитета будущей маме важно позаботиться ещё на этапе планирования беременности: пройти необходимую для поддержания иммунитета профилактику, нормализовать питание, режим сна и отдыха, а также выбрать оптимальные физические нагрузки.

В период беременности организм женщины более восприимчив к различным бактериям и вирусам. Дополнительные риски развития болезней появляются во время сезонного подъёма заболеваемости.

Для беременных опасен грипп, так как он может дать осложнения в виде пневмоний, бронхитов, синуситов, поражений сердца, почек и центральной нервной системы. На фоне гриппа могут обостриться хронические неинфекционные заболевания, которые значительно осложняют беременность. Кроме того, перенесённые вирусные инфекции могут стать причиной серьёзных осложнений для здоровья женщины и будущего ребёнка, а также стать причиной серьёзных пороков развития плода.

 Во время беременности необходимо придерживаться простых мер профилактики от вирусов:

Сделать прививку от гриппа. На этапе планирования беременности вакцинацию от гриппа лучше пройти за месяц до зачатия. Беременным разрешена иммунопрофилактика во втором и третьем триместре. Это особенно важно для женщин, имеющих хронические патологии внутренних органов – поражение почек, бронхолёгочной системы и эндокринной системы (сахарный диабет).

Правильно и сбалансированно питаться. Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам. В рацион стоит включать рыбу, нежирные сорта мяса, птицу и молочные и кисломолочные продукты, фрукты, овощи, хлеб, крупы, растительное и сливочное масло. Он должен быть обогащен продуктами, содержащими клетчатку, витамины и микроэлементы. Грамотно сформированный рацион укрепляет иммунитет матери и обеспечивает полноценное развитие плода.

Высыпаться. Для укрепления иммунитета беременной и будущего малыша важен полноценный сон: в первом триместре не менее 8 часов, во втором и третьем триместре – не менее 9 часов. Ложиться спать беременным необходимо до 22:00-23:00 часов, чтобы организм смог полноценно выспаться. Потому планировать сон необходимо так, чтобы утро и день – это время повседневных дел, а вечер – подготовка ко сну. Иногда индивидуальная потребность во сне может увеличиться на 1-2 часа.

Носить медицинскую маску. В период беременности избегайте мест массового скопления людей. В случае посещения общественных мест, торговых предприятий и далее – носите медицинскую маску, чтобы защититься от вирусов и бактерий. Менять её необходимо каждые 2 часа.

Мыть руки после каждой прогулки. По возвращении домой обязательно мойте руки с мылом, не менее 20 секунд.

Проводить больше времени на свежем воздухе. Прогулки, особенно перед сном, значительно укрепляют иммунитет.

Во время беременности очень важно поддерживать здоровый образ жизни и вовремя обращаться к специалистам. Следите за своим здоровьем."

 

Фото: pxhere.com

Теги: Медицина

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Врач-акушер-гинеколог: как с помощью простых мер профилактики укрепить иммунитет во время беременности
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